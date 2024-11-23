اتحداك انك سمعت عنها قبل كدا .. أغلي فاكهة استوائية نادرة جدا سعرها يفوق أسعار الذهب والماس تكافح الأمراض العصرية .. وفوائد مذهلة لا حصر لها

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رياض - احمد صلاح - المانجوستين هي فاكهة صغيرة بقشرة بنفسجية، تنمو في منطقة جنوب شرق آسيا لهذه الفاكهة العديد من الفوائد الصحية، مما جعلها تلقب بـ”ملكة الفاكهة” تتميز المانجوستين بنكهتها التي تجمع بين الحموضة والحلاوة، ويمكن تناول لبها الأبيض الذي يتميز بقوامه الهش وسهولة ذوبانه في الفم، سواء كطعام أو كعصير.
فيتامينات ومعادن
البوتاسيوم
- يعتبر البوتاسيوم عنصرا أساسيا في تنظيم وظائف الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا بالإضافة إلى دوره في التخلص من نفايات الجسم، كما تشير مكتبة الطب الوطنية الأمريكية.
المغنيسيوم
- يساهم المغنيسيوم في ضمان عمل القلب والعضلات والجهاز المناعي بشكل صحيح، ويؤدي دورا هاما في تنظيم العديد من وظائف الجسم، مثل إنتاج الطاقة وانقباض العضلات بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الخلايا العصبية والعضلية.
حمض الفوليك
- تتجلى أهمية حمض الفوليك في مساهمته في تصنيع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد والشعر والأظافر.
فيتامين “أ”
- يساهم فيتامين (أ) في تعزيز أداء الجهاز المناعي لحماية الجسم من الأمراض والعدوى، كما يساعد في تحسين الرؤية في الظروف منخفضة الإضاءة ويدعم نمو العظام والأسنان بالإضافة إلى ذلك يلعب دورا في الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض الأجزاء في الجسم مثل الأنف.
الكالسيوم
- تعزى أهميته إلى تعزيز صحة العظام وتحسين صحة الفم، بالإضافة إلى تنظيم انقباضات العضلات وتحسين تدفق الدم.
فوائد لا تعد ولا تحصى
- تمت الاستعانة بثمار المانجوستين في الطب التقليدي لعلاج التهابات الجلد والجروح وحالات الإسهال.
- أظهرت الأدلة وجود مواد تعمل كمواد مضادة للجذور الحرة، مما يسهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المعروف باسم “الكوليسترول الضار”.
- تحتوي الفواكه على مجموعة من المركبات النشطة الأخرى، ومن أبرزها “الزانثونات” التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.
- في التجارب المخبرية أظهر مستخلص المانجوستين تأثيرات مشجعة، حيث ساهم في تثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى إبطاء تطور بعض الخلايا السرطانية.
- أظهرت الأبحاث السريرية الصغيرة أن المنتجات التي تحتوي على المانجوستين تعود بفوائد على صحة اللثة وتساعد في السيطرة على رائحة الفم الكريهة، كما أن مستخلصات المانجوستين تعد مفيدة أيضا في إدارة الوزن.