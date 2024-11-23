اتحداك انك سمعت عنها قبل كدا .. أغلي فاكهة استوائية نادرة جدا سعرها يفوق أسعار الذهب والماس تكافح الأمراض العصرية .. وفوائد مذهلة لا حصر لها

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رياض - احمد صلاح - المانجوستين هي فاكهة صغيرة بقشرة بنفسجية، تنمو في منطقة جنوب شرق آسيا لهذه الفاكهة العديد من الفوائد الصحية، مما جعلها تلقب بـ”ملكة الفاكهة” تتميز المانجوستين بنكهتها التي تجمع بين الحموضة والحلاوة، ويمكن تناول لبها الأبيض الذي يتميز بقوامه الهش وسهولة ذوبانه في الفم، سواء كطعام أو كعصير.

فيتامينات ومعادن

البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم عنصرا أساسيا في تنظيم وظائف الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا بالإضافة إلى دوره في التخلص من نفايات الجسم، كما تشير مكتبة الطب الوطنية الأمريكية.

المغنيسيوم

يساهم المغنيسيوم في ضمان عمل القلب والعضلات والجهاز المناعي بشكل صحيح، ويؤدي دورا هاما في تنظيم العديد من وظائف الجسم، مثل إنتاج الطاقة وانقباض العضلات بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الخلايا العصبية والعضلية.

حمض الفوليك

تتجلى أهمية حمض الفوليك في مساهمته في تصنيع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد والشعر والأظافر.

فيتامين “أ”

يساهم فيتامين (أ) في تعزيز أداء الجهاز المناعي لحماية الجسم من الأمراض والعدوى، كما يساعد في تحسين الرؤية في الظروف منخفضة الإضاءة ويدعم نمو العظام والأسنان بالإضافة إلى ذلك يلعب دورا في الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض الأجزاء في الجسم مثل الأنف.

الكالسيوم

تعزى أهميته إلى تعزيز صحة العظام وتحسين صحة الفم، بالإضافة إلى تنظيم انقباضات العضلات وتحسين تدفق الدم.

فوائد لا تعد ولا تحصى