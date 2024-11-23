نبتة معجزة نزلت من السما...!!عشبة اذهلت الاطباء تعالج إلتهاب الرئة والكوليسترول والسكري تعرف عليها!!

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رياض - احمد صلاح - مع تغيرات الطقس وانتشار الفيروسات والعدوى، يعتبر الالتهاب الرئوي من الأمراض المزمنة التي ترتبط بتقلبات الجو وتفشي الجراثيم يحدث هذا المرض نتيجة التهاب حاد في الرئتين بسبب عدوى فيروسية، ويشكل تهديدًا كبيرًا خصوصًا للأطفال والرضع وكبار السن تشمل أعراض الالتهاب الرئوي، السعال، الحمى، ضيق التنفس، الصداع، فقدان الشهية، التعب والإرهاق، القيء المستمر، ألم العضلات الشديد، وألم في الصدر.

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