انت الأن تتابع خبر للتخلص من الكلف وتصبغات واسمرار البشرة .. إليك أفضل 3 وصفات بمفعول سحري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد العرقسوس من أفضل المكونات الطبيعية، التي من الممكن استخدامها لمعالجة تصبغات البشرة واسمرارها، وذلك لأنه يحتوي على بعض المركبات المسؤولة عن تثبيط إنتاج صبغة الميلانين بالبشرة عند التعرض للشمس، كما أنه يعد علاج طبيعي لكلف الحمل، وحب الشباب، وبعض الأمراض الجلدية، وفي المقال التالي سنوضح عدة طرق لاستخدامه، للحصول على نتائج تفتيح مذهلة.

خلطة العرقسوس والقهوة

تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، هو أهم فائدة يقدمها العرقسوس للبشرة، وفي هذه الوصفة نحتاج ما يلي:

المكونات اللازمة

ملعقة صغيرة من العرقسوس المطحون.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير والتطبيق

في بولة مناسبة اخلطي القهوة مع العرقسوس.

ثم قومي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا، للحصول على قوام سهل الفرد.

بعد ذلك، طبقي الخليط على بشرة نظيفة وجافة.

ثم تشطف البشرة بعد مرور ٢٠ دقيقة.

ولنتيجة أسرع تكرر الوصفة يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر.

وصفة العرقسوس وزيت الزيتون

تفتيح البشرة هو الهدف الأساسي من هذه الوصفة، ولكن استخدام زيت الزيتون يضيف للبشرة النعومة والترطيب، والطريقة كالتالي:

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من مسحوق العرقسوس.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق

شكلي عجينة متماسكة من المكونات السابقة باستخدام الماء الدافئ.

بعد ذلك، طبقي الخليط على بشرة مشطوفة بالماء الدافئ لفتح المسام.

وبعد مرور ٣٠ دقيقة تشطف بالماء الدافئ أيضًا.

ثم قومي بتدليك البشرة بمكعب من ماء الورد المثلج لغلق المسام.

وصفة العرقسوس والعسل

المكونات اللازمة

٢ملعقة كبيرة من مسحوق العرقسوس.

ملعقة ونصف من العسل الصافي.

عصرة من الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق