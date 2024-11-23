كوني كالأميرات.. طريقة ماسك البيكنج بودر لتفتيح البشرة وتعزيز إنتاج الكولاچين هيخليكي زي القمر في عين الكل

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رياض - احمد صلاح - يعتقد البعض إن البيكنج بودر يقتصر استخدامه على تحضير الحلويات والمعجنات فقط ولكن ذلك ليس صحيح، فهو له العديد من الفوائد المذهلة والاستخدامات الأخرى خاصةً العناية بالبشرة، فأثبتت العديد من التجارب أن البيكنج بودر يعمل على تقشير الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة وتفتيحها في وقت قياسي، وسوف نعرض لكم المكونات اللازمة وطريقة تحضير ماسك البيكنج بودر في السطور القادمة، فتابعوا معنا المزيد من التفاصيل.

مكونات عمل ماسك البيكنج بودر لتفتيح البشرة

على الرغم من أن مكونات ماسك البيكنج بودر سهلة وبسيطة إلا أنها تعطي فاعلية كبيرة في تفتيح وتنعيم البشرة وتقشير خلايا الجلد الميت،

ويمكن إضافة مكونين اثنين فقط مع البيكنج بودر لزيادة فاعلية الماسك والحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة عمل ماسك البيكنج بودر لتفتيح البشرة

يحتوي ماسك البيكنج بودر على العديد من من المواد الطبيعية المقشرة للبشرة، فهو يعمل على تنظيف البشرة بعمق وإزالة خلايا الجلد الميتة، ويمكن تطبيقه بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: