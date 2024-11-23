من أسرار الكوافير.. طريقة عمل وصفة الثوم والقرنفل لإطالة الشعر بسرعة كبيرة لن يتوقف عن النمو

انت الأن تتابع خبر من أسرار الكوافير.. طريقة عمل وصفة الثوم والقرنفل لإطالة الشعر بسرعة كبيرة لن يتوقف عن النمووالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز نساء دولة الهند بالشعر الطويل والكثيف، وتريد العديد من نساء الدول الأخرى معرفة السر وراء هذا الشعر المميز بطوله وكثافته، والسر في ذلك لم يخطر على بال أحد، ألا وهو وصفة الثوم والقرنفل الفعالة في تطويل الشعر ونعومته مثل الحرير، بالإضافة إلى فاعلية الثوم في تعزيز نمو الشعر مما يجعله كثيف في وقت قياسي، وسوف نوضح لكم مكونات وصفة الثوم والقرنفل للحصول على شعر مثل شعر الهنود تمامًا، فتابعونا.

مكونات وصفة الثوم والقرنفل لإطالة الشعر

تحتوي هذه الوصفة على فيتامينات متميزة وبشكل خاص للشعر، حيث أنها تعمل على تعزيز نمو الشعر وجعله طويل وناعم وأكثر كثافة، فيمكن تحضير وصفة الثوم والقرنفل من خلال إضافة

المكونات بالنسب التالية.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من الروزماري.

أربعة من أوراق اللورا.

عدد 1 كوب من الماء الفاتر.

بخاخ فارغ ومعقم.

طريقة وصفة الثوم والقرنفل لإطالة الشعر

احصلي على شعر طويل وكثيف مثل شعر الهنود بأبسط المكونات الطبيعية وأقل التكاليف، دون الحاجة لشراء زيوت جاهزة باهظة الثمن وبطيئة المفعول،

كل ما عليكِ هو إتباع الخطوات التالية: