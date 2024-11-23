انت الأن تتابع خبر شعرك أنعم من الحرير.. طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد وصفة سهلة ونتايجها مضمونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستخدم الخميرة في العديد من الوصفات الطبيعية، وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد المذهلة سواء للبشرة أو الشعر، أما موضوعنا اليوم فهو عن وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد طبيعيًا، فهذه الوصفة سوف تغنيكِ عن فرد الشعر بالكيراتين والمواد الكيميائية الضارة، كما أنها تعطي لمعانًا طبيعيًا للشعر مما يجعل مظهره أكثر جاذبية، لذلك فلا تترددي عزيزتي في استخدام وصفة الخميرة الفعالة في فرد الشعر وفك تشابكه.

مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد

تحتوي وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد على مواد طبيعية تمامًا مما يجعلها آمنة بجانب أنها غير مكلفة إطلاقًا، ولضمان نجاح الوصفة لابد من ضبط نسب

المكونات المستخدمة في هذه الوصفة.

ملعقة ونصف من مسحوق النشا.

كيس خميرة فورية.

ملعقة من السكر.

كوب صغير من الماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد

تعتبر وصفة الخميرة هي البديل الطبيعي والآمن لفرد الشعر المجعد، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي،

ويمكن تطبيق هذه الوصفة من خلال الطريقة التالية:

في البداية لابد من إحضار بولة بلاستيكية صغيرة ونضع بها السكر والخميرة والماء ونقلب حتى تتفاعل هذه المواد مع بعضها.

نضيف النشا إلى هذه المكونات ثم نقلب مرة أخرى.

نقوم بتوزيع مزيج الخميرة على الشعر من جميع الجهات.

نتركه على الشعر لمدة 40 دقيقة.

بعد مرور الوقت المحدد نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ثم نجففه بالمنشفة.

تستخدم وصفة الخميرة مرة واحدة من كل أسبوع وسوف نلاحظ النتيجة في الشهر الأول.

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