انت الأن تتابع خبر احمي نفسك "لتتجنب الجفاف".. نصائح كي تتذكر شرب الماء في الشتاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نصائح كي تتذكر شرب الماء في الشتاء فقد يؤدي قلة شرب المياه وبالأخص في فصل الشتاء إلى إصابة الجسم بالجفاف، والذي بدوره يؤثر بصورة سلبية على مرضى القلب، حيث من الممكن أن يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية عنها في باقي الفصول السنة، كما يؤثر الجفاف أيضًا على الجهاز الهضمي والمناعي، بالإضافة إلى مشاكل الإمساك والصداع، وألم المفاصل والعظام بشكل عام، ولهذا لابد من الاهتمام بشرب الماء كثيرًا خاصًة في فصل الشتاء.

لماذا يؤثر الجفاف على صحة القلب؟

يقل حجم الدم في الجسم بسبب الجفاف، ولهذا يقوم القلب بتعويض هذا النقص عن طريق زيادة معدل النبض، وبالتالي تزيد ضربات القلب عن الطبيعي.

نصائح تزيد من شرب الماء في الشتاء

يمثل الماء من 50% إلى 70% من حجم الجسم، ولهذا لابد من شرب الماء بكميات مناسبة في اليوم وبالأخص في الشتاء، لذلك قم باتباع هذه النصائح التي تزيد من شرب الماء في الشتاء، ألا وهي:

تناول الحساء والعصائر أثناء اليوم

قم بتناول أنواع من العصائر الطبيعية وحساء الخضروات مثل البروكلي واليقطين؛ لجعل جسمك رطب باستمرار.

تجنب الإفراط في شرب الشاي والقهوة

تجنب شرب الشاي والقهوة بصورة كبيرة في الشتاء، وذلك لأنهم يعملان عن إدرار البول، مما يفقدك الكثير من الماء.

ممارسة الكثير من الرياضة

حافظ على عادة ممارسة الرياضة بشكل يومي وبالأخص في فصل الشتاء؛ وذلك لتحفيز العطش، لذلك قم بعمل تمرينات رياضية لمدة 45 دقيقة في اليوم، وضع زجاجة مياه بجانبك تشرب منها أثناء الرياضة لترطيب جسمك.

تناول الخضروات والفواكه

يجب إدراج الخضروات والفواكه الطازجة في نظامك العدائي اليومي، وذلك بمعدل ثلاث حصص يومية من الخضروات الخضراء، وحصتان من الفاكهة الموسمية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وبالأخص التفاح والبابايا.

شرب الماء دافئ وليس بارد

يجب تجنب الماء البارد في فصل الشتاء؛ وذلك لعدم الإصابة بالتهاب الحلق، ولهذا يجب تناول الماء فاتر أي يكون في درجة حرارة الغرفة.

عمل تذكير لشرب الماء