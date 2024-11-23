انت الأن تتابع خبر غيري نفسيتك.. طريقة عمل وصفة البابونج لتشقير الشعر بدون مواد ضارة أو أكسچين اعملي لوك جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر الأشقر من أكثر ألوان الشعر المميزة والتي يفضلها العديد من السيدات، ولكن الحصول على هذا اللون يحتاج صبغ الشعر بنسبة كبيرة من الأكسچين مما يؤدي إلى تلف الشعر على المدي الطويل من الاستخدام، ومع وصفة البابونج الفعالة يمكنكِ الحصول على شعر أشقر جذاب بمكونات طبيعية وآمنة تمامًا على الشعر، دعونا نتعرف معًا على المكونات الأساسية لعمل وصفة البابونج وطريقة تشقير الشعر بمكونات طبيعية.

مكونات وصفة البابونج لتشقير الشعر

لاتقف استخدامات وصفة البابونج عند تشقير الشعر فقط، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وتقويته ولمعانه،

فيمكن الحصول على فوائد وصفة البابونج العظيمة من خلال توفير المكونات التالية:

عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد 4 ملاعق من البابونج.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الحنة الطبيعية.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

عدد 1 ملعقة كبيرة من چل الألوڤيرا.

عدد 2 ملعقة من الماء الدافئ.

طريقة عمل وصفة البابونج لتشقير الشعر

يمكن تشقير الشعر بإتباع وصفة البابونج في المنزل بكل سهولة و بنفسك دون الحاجة للاستعانة بأحد، وتتمثل خطوات التحضير في الآتي: