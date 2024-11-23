انت الأن تتابع خبر حلو أوي للعرايس.. طريقة عمل سكراب المشمش لتقشير وتنعيم البشرة هيشيل كل الجلد الميت لجسم ناعم زي بشرة الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر سكراب المشمش من أفضل أنواع سكراب الجسم، حيث أنه يتميز بقوة مضاعفة عن أي سكراب آخر في تقشير الجلد الميت وتنظيف بشرة الجسم بعمق مما يجعل الجسم ناعم ورطب، كما أنه يمكن صنعه في المنزل باستخدام مكونات طبيعية بأقل تكلفة من شراء المنتجات الجاهزة وبنفس الفاعلية تمامًا، لذلك نحن أعددنا لكم اليوم شرح كامل لتحضير سكراب المشمش بداية من المكونات حتى طريقة التحضير والاستخدام في هذا الموضوع، فتابعونا.

مكونات عمل سكراب المشمش لتقشير وتنعيم البشرة

يعد سكراب المشمش هو الخيار الأفضل لكل عروسة اقترب موعد زفافها وترغب في العناية الكاملة لجسمها، حيث أنه يعطي نتيجة سريعة وفورية في تقشير وتنعيم الجسم، ويمكن تحضيره

من خلال توفير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

نصف ملعقة من ملح الطعام الخشن.

نصف ملعقة من اللوز مطحون ناعم.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من الشاور.

زيت جوز الهند للترطيب.

طريقة عمل سكراب المشمش لتقشير وتنعيم البشرة

سوف يغنيكِ سكراب المشمش عن الذهاب لعمل حمام مغربي وتوفير الكثير من النقود، فهو يعطي نفس النتيجة المطلوبة بأبسط المكونات وأقل التكاليف، ويمكن تحضيره بكل سهولة من

خلال إتباع الطريقة التالية: