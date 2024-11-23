طريقة زراعة ورق اللورا في المنزل والحصول علي كمية كبيرة بأقل التكاليف

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار من الأوراق المهمة جدا والتي تتميز برائحته العطرة ويتم استخدامه في التخلص من الطاقة السلبية المتواجدة في المنزل أو للتخلص من الحشرات نتيجة رائحته النفاذة الى جانب أنه يتم وضعه على الطعام وذلك للتخلص من الزفاره ويعطي الطعام مذاق جيد ولذيذ لذلك لا غنى عنه في كل منزل مما جعل الكثير من ربات المنازل تقوم بالتفكير في زراعته في المنزل.

مكونات زراعة ورق اللورا في المنزل

عندما نقوم بزراعة نبات ورق الغار في المنزل علينا أن نقوم باحضار بعض الأدوات وهي:

اولا يتم تحضير سماد عضوي من مراكز بيع أدوات الزراعة.

مياه.

بعض من ورق الغار (ورق اللورا).

اداة خاصه بالحفر.

خطوات زراعة ورق اللورا

عندما نقوم بزراعة ورق الغار في المنزل علينا أن نقوم باتباع بعض الخطوات وهي:

اولا يجب ان نقوم بإختيار أكثر منطقة في الحديقة معرضة للشمس، ثم نقوم بالحفر بها و نضع بعض السماد العضوي بها.

نضع نبات ورق الغار و نعمل على سقايتها بالماء حتى يتم حدوث توازن في التربة.

نعمل على ريها بشكل دائم وذلك حتى ينبت ورق الغار.

طريقة استخدام ورق الغار للتخلص من الحشرات

يمكن أن نستخدم ورق الغار للتخلص من الحشرات من أول إستخدام وذلك من خلال التالي:

معلقة من كلاً من ورق الغار المطحون، الفلفل الأسود المطحون، الشطة المطحونة، الملح، والقرنفل المطحون.

طريقة استخدام الوصفة: