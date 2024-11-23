انت الأن تتابع خبر خطير .. أضرار مشروب الشاي بالحليب على الجسم والدراسات المؤكدة لذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحب الكثير من الناس تناول الشاي باللبن خاصة على الفطور أو في المساء للحصول على الدفئ في الشتاء البارد ولكن ما لا يعرفونه أن أضرار مشروب الشاي بالحليب كثيرة ويمكن أن يسبب كثرة تناول هذا الخليط مشاكل كثيرة للجسم بدلاً من الاستفادة منهما، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

أضرار مشروب الشاي بالحليب

دراسات علمية تحذر من شرب الشاي باللبن:

على الرغم من الفوائد العظيمة لشرب اللبن أو شرب الشاي منفصلين إلا أن الجمع بينهما في كوب واحد وتناوله يسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان وهذا ما حذر منه العلماء الألمان وتم إثباته بالعديد من الدراسات العلمية.

تم إجراء دراسة علمية على نطاق واسع على مجموعة من الأشخاص وقد تم السماح لهم بشرب الشاي باللبن لمدة ومجموعة أخرى تشرب الماء فقط، وقد سجلت النتائج تعرض المجموعة التي تتناول الشاي باللبن باستمرار إلى تكون حصوات الكلي وحدوث مشاكل في الأمعاء واضطرابات في الجهاز الهضمي.

بعض الدراسات أثبتت أن الشاي باللبن لا يسبب أي أضرار خطيرة ولكنه يلغي فعالية وفوائد كلاً من الشاي باللبن لذلك يفضل تناول كلاً منما منفصلين.

أضرار مشروب الشاي بالحليب على الجسم:

شرب الشاي باللبن يسبب مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي أهمها التسبب في عسر الهضم وهذا ينتج عنه مجموعة من المشاكل الصحية منها: