انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير قناع الأرز الرائع لتبييض البشرة في المنزل .. مع المكونات وموانع الاستعمال !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير والكثير من الوصفات التي تستعمل في الأغراض التجميلية والتي يتم استعمالها من جانب النساء بشكل كبير لكن هناك بعض الأماكن التي لا يمكن التهاون معها مثل البشرة والتي دائما ما يكون هناك ما يهددها مثل المناخ والتغيرات بين الفصول وأشعة الشمس لذا من الضروري أن يتم الاعتناء بها بالشكل الأمثل حتى تكون دائما مشرقة وبيضاء ولامعة وذلك من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية المميزة والتي سنعمل على ذكر إحداها من خلال ما يلي من سطور في المقال

مكونات وصفة الأرز لتفتيح البشرة

أربع ملاعق صغيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير