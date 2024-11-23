انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير قناع الأرز الرائع لتبييض البشرة في المنزل .. مع المكونات وموانع الاستعمال !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير والكثير من الوصفات التي تستعمل في الأغراض التجميلية والتي يتم استعمالها من جانب النساء بشكل كبير لكن هناك بعض الأماكن التي لا يمكن التهاون معها مثل البشرة والتي دائما ما يكون هناك ما يهددها مثل المناخ والتغيرات بين الفصول وأشعة الشمس لذا من الضروري أن يتم الاعتناء بها بالشكل الأمثل حتى تكون دائما مشرقة وبيضاء ولامعة وذلك من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية المميزة والتي سنعمل على ذكر إحداها من خلال ما يلي من سطور في المقال
مكونات وصفة الأرز لتفتيح البشرة
- أربع ملاعق صغيرة من عصير الطماطم.
- ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في البداية يتم الخلط بين كافة المكونات المتوفرة لدينا من أجل الحصول على خليط متجانس
- ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه بشكل متساو مع التدليك برفق
- ثم يتم ترك هذا الخليط على الوجه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف
- ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد للتخلص من اثار الماسك على الوجه
- يتم تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج
- في حال ظهرت بقع جلدية مع حكة البشرة توقفي عن استعمال تلك الوصفة
- لا يمكن أن تستعمل تلك الوصفة من جانب الأشخاص اللذين يعانون بشكل مسبق من حساسة الأرز
- في حال ظهور الطفح الجلدي أو الحبوب بعد استخدام الماسك.