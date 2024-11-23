انت الأن تتابع خبر لن تتخلى عنها بعد الآن..ودعي التجاعيد واستمتعي ببشرة صحية ونضرة مع كريم النشا والبقدونس هتبقي عروسة وملكة جمال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم النشا والبقدونس واحدصا من افضل انواع الكريمات البيعية التي يمكن استخدامه للبشرة، حيث انه يساهم بشكل كبير في التخلص من علامات التجاعيد، كما انه يساهم ايضًا في الزيادة من نضارة البشرة بشكل كبير، حيث ان كريم النشا والبقدونس يشتهر بإمكانية تحسين ملمس الجلد واصابته بالنعومة، ليس هذا فقط بل انه يعمل على تقشير الجلد ايضًا مما يساهم في القضاء على كافة علامات الشيخوخة

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس

القليل من اوراق القدونس.

ملعقة من النشا.

فازلين.

ماء ورد.

ماء.

عصير ليمون.

طريقة عمل كريم النشا والبقدونس