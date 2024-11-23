انت الأن تتابع خبر تفتيح وتغذية مع الكولاجين الطبيعي!!!؟.. مكونات سحرية لبشرة مشعة وحمايتها من الأشعة الضارة.. جربى السر ده وجوزك هيتجنن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المكونات الطبيعية خيارا مثاليا للعناية بالبشرة بفضل قدرتها على تحسين صحة الجلد دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية قد تكون ضارة، من بين هذه المكونات الفعالة يظهر لبان الذكر كأحد الحلول الطبيعية المميزة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل التصبغات، تفتيح البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

طريقة تحضير تونر لبان الذكر

يمكنك تحضير تونر طبيعي باستخدام لبان الذكر بسهولة لتحسين صحة بشرتك، ابدأ بنقع حفنة صغيرة من لبان الذكر في 180 مل من الماء المغلي لمدة 12 ساعة حتى يتحول المحلول إلى سائل كثيف، بعد تصفيته، أضف القليل من ماء الورد لزيادة الترطيب وتوحيد لون البشرة، واحتفظي بالمحلول في زجاجة نظيفة واستخدميه كتونر يومي على البشرة باستخدام قطنة نظيفة، ويعمل هذا المحلول على شد البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي وآمن.

فوائد لبان الذكر للبشرة