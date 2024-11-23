طريقة عمل المشروب الأخضر بأسهل طريقة وطريقة عمل الليمون بالنعناع

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رياض - احمد صلاح - سوف نتعرف علي طريقة عمل المشروب الأخضر في البيت بوصفة سهلة وبسيطة وصحية، ولذلك يعد العصير الأخضر من أحد أهم المشروبات الصحية الموجودة الآن ويقوم بعملها الكثير، كما انه يساعد في أنقاص الوزن ويعمل أيضا علي الحفاظ علي نضارة البشرة ورونقها، وذلك يرجع علي احتوائه بمضاد الأكسدة والفيتامينات الغنية الموجودة في المشروب.

طريقة عمل المشروب الأخضر

كما من فوائد المشروب الأخضر انه يقوم بتقوية الجهاز المناعي للجسم كما يقوم بتقوية وتعزيز الدورة الدموية في جسم الآنسان، ولذلك سوف نتعرف علي طريقة صنعه في المنزل.

العصير الأخضر

المكونات

حبة واحدة من الليمون

كوب ونصف من الماء البارد

حبه واحدة من التفاح الأخضر

كوب من السبانخ الطازجة

حبة خيار واحدة

ملعقة من النعناع الطازج

طريقة التحضر

قومي بغسل الخضار السابق جيدا بالماء ثم جهزي الخلاط الكهربائي.

ضعي جميع المكونات التي ذكرنها في المكونات في الخلاط وقومي بخلطهم مع بعضهم جيدا.

أخيرا قومي بصب الخليط في الأكواب ثم قدميها ويمكنك أن تضيفي بعض قطع الثلج اليها.

عصير الليمون بالنعناع

المكونات

كوب من النعناع الطازج

كوبين من الماء البارد

كوب من عصير الليمون

ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المبشور

معلقتين صغيرتين من العسل الأبيض

طريقة التحضير

قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من العسل والزنجبيل والنعناع واخلطيهم جيدا.

اسكبي الماء البارد وعصير الليمون علي الخليط السابق وقومي بخلطهم مع بعضهم.

قومي بسكب عصير الليمون بالنعناع والزنجبيل في أكواب التقديم وتناوليه بالهناء.

عصير الفراولة بالبرتقال

المكونات

كوب من عصير البرتقال

كوب من الفراولة المقطعة

ملعقة كبيرة من السكر

عشرة مكعبات من الثلج

طريقة التحضير