انت الأن تتابع خبر وصفة من الأخر .. لشعر طويل وكثيف مثل الهنديات عليكي استعمال تلك الوصفة المميزة !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من ضمن الأشياء التي ترغب المرأة في الحصول عليها بشكل دائم هي المظهر الجميل في كل التفاصيل الخاصة بها والتي تتمثل في علامات الجمال التي لا حصر له لدى المرأة والتي قد تستغرق الكثير من الوقت كي نحصيها لك وقد لا يتسع لها المقال لكن هناك بعض العلامات المتفق عليها من جانب الكثيرين والتي يقف في قمتها الشعر الطويل والناعم الخالي من العيوب ومن أكثر الشعوب التي تتميز بهذا الشعر الهنود لذا يتم النظر في الوصفات التي يستعملونها في ذلك الأمر
مكونات الوصفة الهندية لإطالة الشعر
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند النقي
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع
- 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا) الطازج
- ملعقة صغيرة من مسحوق الأمل
- بضع قطرات من زيت النعناع
طريقة التحضير
- في وعاء صغير من حيث الحجم يتم وضع زيت جوز الهند وزيت الخروع على نار هادئة لمدة دقيقة
- ثم يتم إضافة جل الصبار الطازج إلى الخليط السابق مع الحرص على تجانس تلك المكونات معا بشكل جيد
- ثم نضيف لهم مسحوق الأملا للحصول على فوائد مميزة بالخليط
- ثم نمزج معها بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي إلى الخليط
- ثم يتم تقسيم الشعر إلى عدة أجزاء صغيرة على أن ندهنها بواسطة الخليط الذي يترك على فروة الرأس لمدة تصل إلى 10 دقائقمع الحرص على التدليك
- تغطى الشعر ثم يترك لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء والشامبو .