انت الأن تتابع خبر وصفة من الأخر .. لشعر طويل وكثيف مثل الهنديات عليكي استعمال تلك الوصفة المميزة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الأشياء التي ترغب المرأة في الحصول عليها بشكل دائم هي المظهر الجميل في كل التفاصيل الخاصة بها والتي تتمثل في علامات الجمال التي لا حصر له لدى المرأة والتي قد تستغرق الكثير من الوقت كي نحصيها لك وقد لا يتسع لها المقال لكن هناك بعض العلامات المتفق عليها من جانب الكثيرين والتي يقف في قمتها الشعر الطويل والناعم الخالي من العيوب ومن أكثر الشعوب التي تتميز بهذا الشعر الهنود لذا يتم النظر في الوصفات التي يستعملونها في ذلك الأمر

مكونات الوصفة الهندية لإطالة الشعر

3 ملاعق من زيت جوز الهند النقي

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا) الطازج

ملعقة صغيرة من مسحوق الأمل

بضع قطرات من زيت النعناع

طريقة التحضير