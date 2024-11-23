انت الأن تتابع خبر «ما تستخدميش مكياج تاني..!!» وصفة لتوريد الشفايف والخدود طبيعية بمكونات آمنة في بيتك مش هتكلفك مليم واحد.. هتسحريهم بجمالك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الشفاه الوردية والطبيعية حلما للعديد من النساء، لكن مع العوامل البيئية مثل الشمس، التلوث، أو حتى العادات اليومية مثل التدخين، قد تصبح الشفاه باهتة أو داكنة إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتوريد شفايفك وإعادة إشراقتها، فإليك الوصفة المثالية التي ستمنحك شفاها وردية وجميلة بشكل طبيعي.

المكونات التي تحتاجينها

1. عسل النحل الطبيعي

العسل معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة، فهو يساعد في تقشير الشفاه بلطف، كما يعزز من نعومتها ويمنحها لونا وردي طبيعي.

2. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت لترطيب الشفاه الجافة والمتشققة كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تجديد خلايا البشرة، مما يساعد في الحفاظ على لون الشفاه الطبيعي.

3. سكر بني أو أبيض

السكر يستخدم كمقشر طبيعي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من الشفاه، مما يعزز تدفق الدم إليها ويمنحها لونا ورديا طبيعي.

4. عصير الليمون (اختياري)

يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعمل على تفتيح لون الشفاه ويزيل التصبغات الناتجة عن الشمس أو التدخين.

طريقة التحضير والتطبيق