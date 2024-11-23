انت الأن تتابع خبر «ما تستخدميش مكياج تاني..!!» وصفة لتوريد الشفايف والخدود طبيعية بمكونات آمنة في بيتك مش هتكلفك مليم واحد.. هتسحريهم بجمالك..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الشفاه الوردية والطبيعية حلما للعديد من النساء، لكن مع العوامل البيئية مثل الشمس، التلوث، أو حتى العادات اليومية مثل التدخين، قد تصبح الشفاه باهتة أو داكنة إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتوريد شفايفك وإعادة إشراقتها، فإليك الوصفة المثالية التي ستمنحك شفاها وردية وجميلة بشكل طبيعي.
المكونات التي تحتاجينها
1. عسل النحل الطبيعي
- العسل معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة، فهو يساعد في تقشير الشفاه بلطف، كما يعزز من نعومتها ويمنحها لونا وردي طبيعي.
2. زيت جوز الهند
- زيت جوز الهند من أفضل الزيوت لترطيب الشفاه الجافة والمتشققة كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تجديد خلايا البشرة، مما يساعد في الحفاظ على لون الشفاه الطبيعي.
3. سكر بني أو أبيض
- السكر يستخدم كمقشر طبيعي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من الشفاه، مما يعزز تدفق الدم إليها ويمنحها لونا ورديا طبيعي.
4. عصير الليمون (اختياري)
- يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعمل على تفتيح لون الشفاه ويزيل التصبغات الناتجة عن الشمس أو التدخين.
طريقة التحضير والتطبيق
- في وعاء صغير، اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من السكر البني أو الأبيض وإذا كنت ترغبين في إضافة عصير ليمون، يمكنك إضافة بضع قطرات فقط وهذا المزيج سيعمل كمقشر طبيعي ومرطب في نفس الوقت.
- قومي بتدليك الشفاه بلطف باستخدام المزيج الذي حضرته لمدة 2-3 دقائق ويمكنك استخدام أطراف أصابعك أو فرشاة أسنان ناعمة لتدليك الشفاه بحركات دائرية وهذا يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز الدورة الدموية في منطقة الشفاه.
- بعد التدليك، اتركي المزيج على شفايفك لمدة 5-10 دقائق، حتى يتمكن العسل من تغذية وترطيب الشفاه بعمق.
- بعد مرور الوقت، اشطفي الشفاه بالماء الفاتر ستلاحظين أن الشفاه أصبحت أكثر نعومة ولونها أصبح أفتح وأكثر إشراقًا.
- بعد إزالة المزيج، يمكنك ترطيب الشفاه باستخدام زيت جوز الهند أو مرطب شفاه يحتوي على مكونات طبيعية.