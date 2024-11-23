بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر العصفر واحدًا من انواع النباتات العشبة التي تنتمي في اصولها إلى عائلة الآسباراجية، حيث ان العصفر يحتوي على مركبات نشطة تساهم بشكل كبير في تحسين جودة النوم، حيث ان العصفر يعتبر مهدئ ومنوع طبيعي يساعد في الاسترخاء والحصول على نوم هادئ بدون ارق وبدون تقطع ايضًا

فوائد العصفر للجسم

يحتوي العصفر على مركب يدعى مركب الكورستين، وهو المركب الذي يحتوي على مواد مضادة للاكسدة والالتهابات مما يساهم في حماية الجسم من مختلف انواع الامراض التي يمكن ان تصيبة، ليس هذا فقط بل انه يحتوي ايضًا على مركب يدعى مركب اللوتين وهو مهم جدًا لصحة العين، اما عن مركب الزعفرانين فإنه مركب نباتي يعتبر من افضل المركبات التي تؤثر على الاكتئاب، حيث انه يهعتبر مضاد اكتئاب يمكن تناولة في حالة الرغبة في الحصول على نوم هادئ تمامًا، اضافةً إلى ذلك فإن العصفر ثد اثبت فعاليته في التقليل من مستوى الكورتيزول في الجسم وهو الهرومون المرتبط بالتوتر، ولذلك فإن العصفر له تأثير كبير على مستويات التوتر في الجسم، كما انه يتسبب في زيادة مستوى الميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

طريقة تناول العصفر