انت الأن تتابع خبر العشبة السحرية لتنظيف القولون.. هتخلصك من البراز المتحجر في ثواني.. مش هتحتاج تروح لدكتور تاني" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة السنا تعمل على تليين البراز بفضل قدرتها على تعزيز امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة مما يضيف كمية كبيرة من السوائل إلى البراز هذه العملية تسهم في تسريع حركة الأمعاء وجعلها أكثر سلاسة مما يساعد في تمرير الفضلات عبر الأمعاء الغليظة بشكل فعال وسلس.

العشبة السحرية لتنظيف القولون

عشبة السنا واحدة من أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي كملين طبيعي فعال تحتوي هذه العشبة على مركبات الجليكوسيدات التي تلعب دور كبير في تخفيف الإمساك من خلال تحسين حركة الأمعاء.

فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لعشبة السنا: