انت الأن تتابع خبر «وصفة ولا في الاحلام..!!» طريقة عمل ماسك الثوم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتنعيم وترطيب في وقت قياسي.. حلم كل سيدة هيتحقق..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتقشير بشرتك في دقائق معدودة، فإن ماسك الترمس هو الحل المثالي! يعتبر الترمس من المكونات الغنية بالفوائد الجمالية، حيث يساعد في تنظيف البشرة، تفتيحها، وتجديد خلاياها ومع هذه الوصفة البسيطة والفعالة، ستتمكنين من تحضير ماسك الترمس بسهولة في المنزل، مما يضمن لك بشرة ناعمة ومشرقة.

المكونات التي تحتاجينها

ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس (يمكنك طحن الترمس الناعم في المنزل أو شراءه جاهزًا من محلات العطارة)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب (اختياري)

طريقة التحضير والتطبيق