انت الأن تتابع خبر «وصفة ولا في الاحلام..!!» طريقة عمل ماسك الثوم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتنعيم وترطيب في وقت قياسي.. حلم كل سيدة هيتحقق..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتقشير بشرتك في دقائق معدودة، فإن ماسك الترمس هو الحل المثالي! يعتبر الترمس من المكونات الغنية بالفوائد الجمالية، حيث يساعد في تنظيف البشرة، تفتيحها، وتجديد خلاياها ومع هذه الوصفة البسيطة والفعالة، ستتمكنين من تحضير ماسك الترمس بسهولة في المنزل، مما يضمن لك بشرة ناعمة ومشرقة.
المكونات التي تحتاجينها
- ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس (يمكنك طحن الترمس الناعم في المنزل أو شراءه جاهزًا من محلات العطارة)
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي
- ملعقة صغيرة من ماء الورد
- ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب (اختياري)
طريقة التحضير والتطبيق
- في وعاء صغير، امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس مع ملعقة صغيرة من العسل العسل له خصائص مرطبة ويساعد في تغذية البشرة بعمق.
- أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد، الذي يعمل على تهدئة البشرة ومنحها إشراقة، كما يساهم في تفتيح البشرة.
- أضيفي ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب للحصول على تأثير مرطب إضافي وتغذية للبشرة.
- اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلين على مزيج متماسك و إذا كان المزيج سميكا جدا، يمكنك إضافة قليل من ماء الورد أو الحليب لضبط القوام.
- نظفي بشرتك جيدا قبل تطبيق الماسك باستخدام منظف لطيف على البشرة.
- ضعي الماسك على بشرتك بلطف، مع تجنب منطقة العينين يمكنك تطبيقه على الوجه والرقبة للحصول على أفضل نتائج.
- اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف الماسك تماما على بشرتك ستشعرين بشد خفيف على البشرة عند جفافه، وهذا يعني أنه يعمل بشكل فعال.
- ابدئي في فرك الماسك برفق باستخدام أطراف أصابعك بحركات دائرية يساعد هذا الفرك على إزالة خلايا الجلد الميتة ويعزز من تجديد البشرة.
- بعد أن تستخدمي الماسك لفرك البشرة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لإغلاق المسام ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقًا ونعومة.