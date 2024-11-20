انت الأن تتابع خبر "السواد هيروح نهائيا".. اليكي افضل طريقة وافضل وصفة تقدري تشيلي بيها السواد من الركب والاكواع نهائيا.. مش هتشوفي سواد تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خطوة التقشير من أبرز خطوات العناية بالبشرة التي تمنح المرأة نعومة وإشراقة مميزة ولا يقتصر الأمر على الوجه فحسب بل تحتاج بشرة الجسم بالكامل إلى اهتمام خاص بما في ذلك مناطق الركب والأكواع ولتفتيح هذه المناطق وتنعيمها يفضل استخدام طرق تقشير طبيعية بعيدا عن المنتجات الكيميائية التي قد تسبب آثارا جانبية إليك بعض الخلطات الطبيعية التي يمكنك اعتمادها لتقشير الركب والأكواع بفعالية.

وصفات طبيعية لتقشير الركب والأكواع

خلطات طبيعية لتقشير الركب والأكواع

تعتبر الركب والأكواع من أكثر المناطق التي تتعرض للجفاف وتراكم الخلايا الميتة مما يؤدي إلى اسمرارها وخشونتها وللحصول على بشرة ناعمة ومشرقة يعد التقشير الطبيعي الحل الأمثل باستخدام مكونات طبيعية بسيطة يمكن تحسين ملمس هذه المناطق وتفتيح لونها دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قد تكون ضارة.

وصفة الكركم والعسل والحليب لتقشير الركب والأكواع

هذه الوصفة تجمع بين الكركم الذي يعمل على تفتيح البشرة والعسل والحليب اللذان يساهمان في ترطيبها وتنعيمها.

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

طريقة التحضير

امزجي المكونات جيدا في وعاء صغير ضعي الخليط مباشرة على الركب والأكواع واتركيه لمدة نصف ساعة بعد مرور الوقت اغسلي المنطقة بالماء مع الفرك بلطف لدقيقتين كرري هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مميزة.

خلطة السكر وعصير الليمون وزيت الزيتون

تعتبر هذه الخلطة من الطرق الرائعة لتقشير الركب والأكواع بفضل خصائص السكر الحبيبية المقشرة وتأثير الليمون المفتح وزيت الزيتون المغذي.

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من عصير الليمون ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تتجانس وزعي الخليط على الركب والأكواع مع فركه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة.

خلطة السكر وزيت الزيتون لتقشير الركب والأكواع

هذه الخلطة بسيطة لكنها فعالة حيث يعمل السكر على تقشير الخلايا الميتة ويقوم زيت الزيتون بتغذية البشرة وترطيبها.

المكونات

نصف كوب من السكر البودرة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيدا حتى يتكون مزيج متجانس طبقي الخليط على الركب والأكواع ودلكي المنطقة بلطف اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد يمكنك تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة البابايا والعسل لتقشير وتغذية البشرة

تعمل البابايا كمقشر طبيعي ويعزز العسل الترطيب ونعومة البشرة مما يجعل هذه الخلطة فعالة للتخلص من التصبغات.

المكونات

ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة ملعقتان صغيرتان من العسل.

طريقة التحضير