انت الأن تتابع خبر “محدش هيقولك يا تخين” .. الفنان مراد مكرم يكشف عن الوصفة السحرية لإزالة الكرش والتخسيس خلال 7 أيام .. “هتسفلت الدهون والكرش!!” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صار الفنان مراد مكرم في قمة الترندات وذلك بعد أن قام بنشر صورة له توضح فارق هائل في وزنه وشكله، مما أدى إلى تساءل الكثير عن الدافع الذي جعله يخسر المزيد من وزنه، وعدم ظهوره أو عن برنامجه في الفترة النهائية، فهو من أكثر (فوود بلوجرز) شهرة داخل مصر مع مهنته كفنان، ويظل التساؤل ما هو سبب فقدانه للوزن؟

الدافع خلف خسارة مراد مكرم وزنه

ونشر الفنان مراد مكرم عبر صفحته على منصة الفيس بوك صورة توضح الدافع خلف خسارته الوزن وفترة التغيير الظاهرة على وزنه مدونًا «بنفس التيشرت علشان يبان فرق الـ3 شهور اللي فاتوا».

وتساءل المتابعين عبر التعليقات على تلك الصور المنشورة له، ما هو السر في خسارة الوزن بشكل ملحوظ، ورد الفنان إن الدافع هو رياضة مع نظام غذائي، ومنذ فترة قريبة أعزم على ختام (الأكيل) وإنه في محاولة على إغلاق فمه، ولكن لم ينجح ودائمًا في محاولة، ولم يعلن الفنان كم فقد من وزنه في ثلاث شهور.

طرق طبيعيه للتخسيس

استعمال ورق الغار لانقاص الوزن

هنا سوف نقدم لكم وصفة سحريه وبسيطة باستخدام ورق الغار لانقاص الوزن والذي يعمل على تقديم العديد من الفوائد إلى جسم الإنسان كل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية بكل دقه :

المكونات:

بعض أوراق الغار.

4 أعواد قرنفل.

ربع كوب عصير ليمون.

ماء.

طريقة التحضير: