انت الأن تتابع خبر "جارتي الهندية قالتلي على السر!!".. وصفة الخردل الهندية لتطويل وتنعيم الشعر في البيت| النتيجة مبهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرف الهنود بالوصفات الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الشعر وتقوية وتعمل على تطويله بصورة كبيرة، لذلك حرصنا على معرفة أسرار وخفايا وصفات الهنود، فنكشف لك من خلال موقعنا فى السطور التالية عن وصفة جبارة لتطويل الشعر وتنعيمه كما تخلصك من التقصف والهيشان، وهي تحضير في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية.

مكونات تحضير وصفة الخردل والزبادي

سوف تحتاج إلى ملعقة كبيرة من الخردل المطحون، ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، ملعقة من الماء الدافئ وملعقة صغيرة عصير ليمون واتبع الخطوات التالية من أجل التحضير.

لتحضير وصفة الخردل والزبادي لتطويل وتنعيمه احضر وعاء مناسب ثم ضع فيه الخردل المطحون ونصب الماء الدافئ بشكل تدريجي ثم امزج جيدا واضف بعدها الزبادي والعسل وعصير الليمون وامزج المكونات جيداً حتى تحصل على قوام كريمي، ثم يتم تطبيقه على الشعر من فروة الرأس وحتى الأطراف وبعدها احرصي على تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة.

بعد مرور المدة المحددة، قم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم من أجل ضمان للتخلص من بقايا الوصفة وكرري هذه الوصفة مرتين أو مرة على الأقل فى الأسبوع، من أجل ضمان الحصول على نتيجة مضمونة وشعر صحي وطويل وناعم كالحرير.

تحضير وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر