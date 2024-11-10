انت الأن تتابع خبر الباكيت والفتلة خطر.. استشاري تغذية يحذر من تناول المشروبات الساخنة بهذه الطريقة بها مادة مسرطنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت المشروبات الساخنة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويعتمد الكثير منا على أكياس الشاي والأعشاب المعبأة بسهولة وسرعة التحضير إلا أن استشاريي التغذية حذروا من مخاطر محتملة لهذه الأكياس، حيث قد تحتوي على مواد كيميائية قد تتفاعل مع الماء الساخن وتتحلل فيه، مما يشكل خطرًا صحيًا على المدى الطويل في هذا المقال، سنتعرف على أضرار استخدام أكياس الشاي “الباكيت” أو “الفتلة” وأهم النصائح لتجنب هذه المخاطر واستهلاك المشروبات الساخنة بطريقة آمنة وصحية حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، من مخاطر تناول المشروبات الساخنة باستخدام أكياس الشاي والأعشاب المعبأة في “الباكيت” أو “الفتلة”

المخاطر المحتملة:

مادة الإبيكلوروهيدرين: تُستخدم هذه المادة في تصنيع أكياس الشاي والأعشاب، وتتحرر عند تعرضها للماء المغلي، مما قد يؤدي إلى تسربها إلى المشروب تُعتبر هذه المادة مسرطنة وقد تسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل.

توصيات لتجنب المخاطر:

استخدام الشاي السائب: يُنصح بفتح أكياس الشاي والأعشاب قبل استخدامها، أو استخدام أوراق الشاي السائبة، لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

يُنصح بفتح أكياس الشاي والأعشاب قبل استخدامها، أو استخدام أوراق الشاي السائبة، لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة. تجنب الأكياس البلاستيكية: يُفضل استخدام أكياس الشاي المصنوعة من الورق أو المواد الطبيعية الأخرى، والابتعاد عن الأكياس البلاستيكية التي قد تحتوي على مواد ضارة.

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