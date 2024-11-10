انت الأن تتابع خبر هذا ما يحدث لجسمك عند شرب 3 أكواب من الشاي يوميًا.. مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد شرب الشاى الأخضر أو الأحمر في الصباح الباكر من بين العادات التي يحرص عليها ملايين الناس بشكل يومي، وهذا بسبب تأثيرها الواضح على زيادة التركيز، وهذا بعدما أظهرت الدراسات الأخيرة بأن شرب الشاي بحد معين يومي قد يساعد عى مكافحة أعراض الشيخوخة، وهذا علاوة على إن الشاى يمتاز بوجود العديد من المركبات التى ترتبط بتحسين صحة الأمعاء والدماغ والقلب، مثل مضادات الأكسدة والكافيين.

فوائد شرب الشاي يوميًا