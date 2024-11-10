انت الأن تتابع خبر هذا ما يحدث لجسمك عند شرب 3 أكواب من الشاي يوميًا.. مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد شرب الشاى الأخضر أو الأحمر في الصباح الباكر من بين العادات التي يحرص عليها ملايين الناس بشكل يومي، وهذا بسبب تأثيرها الواضح على زيادة التركيز، وهذا بعدما أظهرت الدراسات الأخيرة بأن شرب الشاي بحد معين يومي قد يساعد عى مكافحة أعراض الشيخوخة، وهذا علاوة على إن الشاى يمتاز بوجود العديد من المركبات التى ترتبط بتحسين صحة الأمعاء والدماغ والقلب، مثل مضادات الأكسدة والكافيين.
فوائد شرب الشاي يوميًا
- قالت دراسات طبية نشرتها جامعة سيشوان الصينية أن تناول 3 أكواب من الشاى بشكل يومى يمكن أن يطيل عمر الفرد، ويبطئ من عملية الشيخوخة البيولوجية.
- وبحسب ما ذكره الباحثون فإن هناك مركبات موجودة داخل أوراق الشاي على غرار البوليفينولات قد تساعد على مكافحة أعراض الشيخوخة.
- واشارت الأبحاث بأن شرب الشاي يحفز على إفراز المزيد من العرق، وبالتالي قد يساعد على إنخفاض حرارة الجسم وتقليل الإحساس بالبرودة.
- وهذا بجانب تناول الشاي الساخن يساهم بشكل كبير في توسيع الأوعية الدومية بالجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد على تسهيل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية المفيدة للجسم.
- ويحتوى الشاي على عناصر ضرورية مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي يعوض الجسم ببعض المعادن المفقودة، وهو أمر يساهم بشكل كبير على تنظيم وظائف الجسم الحيوية.
- كما أن أطباء التخسيس ينصحوا دومًا بتناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة خلال فترة عمل الحمية الغذائية، حيث يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ وخاصة في حالة الإلتزام باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.