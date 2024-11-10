انت الأن تتابع خبر "العالم كله عايز يعرف السبب؟؟؟" .. أسباب زيادة "الكحه" أو السعال بشدة عند الذهاب الي النوم؟؟ .. إليكم الحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكحة من المشاكل الصحية المزعجة خلال اليوم، وقد تزداد الكحة عند النوم وتصبح أكثر إزعاجاً إلى درجة تؤثر على جودة النوم وتحول بين الاستمتاع بنوم هادئ ومريح.

أسباب زيادة الكحة عند النوم؟

كثيراً ما نتساءل لماذا تزداد الكحة عند النوم؟ تعزى زيادة الكحة عند النوم في الأطفال والكبار إلى عدة عوامل،

منها:

الجاذبية: تعد الجاذبية من أبسط العوامل التي تسبب الكحة عند النوم على الظهر، حيث يتجمع المخاط تلقائياً نحو الحلق عند الاستلقاء بسبب الجاذبية مما يزيد من السعال.

تعد الجاذبية من أبسط العوامل التي تسبب الكحة عند النوم على الظهر، حيث يتجمع المخاط تلقائياً نحو الحلق عند الاستلقاء بسبب الجاذبية مما يزيد من السعال. جفاف الهواء: يؤدي جفاف الهواء في المنزل إلى تفاقم تهيج الأنف والحلق؛ مما يسبب زيادة الكحة عند النوم.

علاج الكحة عند النوم

يمكن اتباع عدة طرق لتجنب الكحة وقت النوم، ومن أهم هذه الطرق:

رفع الرأس أثناء النوم

ينصح برفع الرأس والجزء العلوي من الظهر على وسادة أثناء النوم لتجنب تجمع الإفرازات في الحلق، ويوصى الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المريئي بوضع قطعة خشبية أسفل دواعم رأس السرير لرفعه قليلاً بحيث يصبح مائلاً، إذ يساهم ذلك في تقليل ارتجاع حمض المعدة وتهدئة الكحة عند النوم.

تجنب تشغيل المروحة أو مكيف الهواء

قد يؤدي النوم أثناء وجود هواء مسلط على الشخص إلى زيادة الكحة خلال النوم؛ لذلك ينصح بتجنب النوم تحت هواء مباشر أو إغلاق مروحة السقف أو مكيف الهواء عند النوم.

استخدام أجهزة ترطيب الجو

تساعد أجهزة ترطيب الهواء على تخفيف السعال أثناء النوم، ويعد استخدام أجهزة الترطيب من أفضل طرق علاج الكحة عند الأطفال وقت النوم، وينصح بالمحافظة على درجة الرطوبة 40 إلى 50% وتنظيف الجهاز باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي مراعاة وضع ماء معقم في الجهاز لتجنب نشر الجراثيم والبكتيريا في الهواء والذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خاصة لدى الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى ذلك ينبغي الالتزام بتعليمات استخدام جهاز الترطيب والتأكد من اتباع التوجيهات على نحو صحيح.

شرب السوائل الدافئة

تساعد المشروبات الدافئة، مثل الماء بالعسل في تهدئة السعال وتليين البلغم، وتعد من أفضل طرق علاج الكحة عند النوم للأطفال الأكبر من عمر 12 شهراً. ينصح بشرب الماء بالعسل أو أي مشروب دافئ خال من الكافيين قبل النوم.

استنشاق البخار

يساهم استنشاق البخار الدافئ عن طريق الاستحمام قبل النوم أو الجلوس في غرفة مليئة بالبخار في ترطيب الحلق وتهدئة السعال الليلي، ولكن يوصى بعدم استنشاق البخار لتخفيف السعال في الأشخاص المصابين بالربو، حيث أنه قد يؤدي إلى تفاقم السعال.

الحفاظ على نظافة السرير