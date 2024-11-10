انت الأن تتابع خبر «هتبقى ابيض من الكريمة..!!» وصفة تفتيح الاماكن الحساسه بكريم واحد من الصيدلية هيخليها بيضاء زي القشطة حتى لو كانت بسواد الفحم.. جربيها وهتدعيلي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة نتيجة العديد من العوامل مثل الاحتكاك، التعرق، أو حتى استخدام بعض المنتجات غير المناسبة هذا الأمر قد يسبب لهن بعض الإحراج والرغبة في إيجاد حل فعال وآمن وفي هذا المقال، سنكشف عن كريم رخيص ومتوفر في جميع الصيدليات يمكنه تفتيح هذه المناطق الحساسة، حتى لو كانت داكنة للغاية.

كريم التفتيح الرخيص والموجود في كل الصيدليات

أحد أفضل الحلول لتفتيح المناطق الحساسة بشكل آمن وفعال هو استخدام كريمات تحتوي على مكونات طبيعية أو مكونات طبية غير مكلفة من أشهر هذه الكريمات كريم بانديرم أو ديتول الذي يحتوي على مكونات تعمل على تفتيح البشرة بشكل تدريجي وآمن.

كريم بانديرم

يحتوي كريم بانديرم على مواد فعالة مثل الهيدروكينون الذي يعمل على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات الداكنة كما يحتوي على الستيرويدات التي تساعد في تجديد خلايا الجلد.

كيفية الاستخدام

1. قومي بتنظيف المنطقة الحساسة جيدًا باستخدام صابون مخصص للمنطقة أو ماء فاتر.

2. جففي المنطقة بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

3. ضعي طبقة رقيقة من كريم بانديرم على المنطقة الداكنة واتركيها لعدة ساعات.

4. يفضل استخدام الكريم مرة واحدة يوميا للحصول على نتائج جيدة.

نصائح للاستخدام

تجنب استخدام الكريم في حالات التهيج أو الجروح المفتوحة.

يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد استخدام الكريم، لأن الجلد في هذه الحالة يكون حساسًا وقد يتعرض للحروق.

يجب استشارة الطبيب إذا كانت لديكِ أي حساسية من مكونات الكريم.

كريم ديتول

المكونات كريم ديتول يحتوي على مستخلصات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وعلاج اسمرارها، كما أنه يحتوي على مضادات للبكتيريا التي تساعد في حماية البشرة من الالتهابات.

كيفية الاستخدام