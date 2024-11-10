انت الأن تتابع خبر «ابهري جوزك بجمالك..!!» طريقة تبييض وتقشير اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت هتشوفي نعومة مذهلة.. جربيها مش هتندمي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت ترغبين في الحصول على يديك وقدميك ناعمتين، بيضاء، ومشرقتين، فإن العناية بهما لا تتطلب إنفاق الكثير من المال أو استخدام منتجات كيميائية يمكنكِ الآن تحقيق ذلك ببساطة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل من خلال تقشير البشرة، إزالة الجلد الميت، وتفتيح وتوريد اليدين والقدمين، ستحصلين على بشرة ناعمة وفاتحة في دقائق إليك طريقة فعالة للحصول على نتيجة مذهلة من أول استخدام.

فوائد تقشير اليدين والقدمين

إزالة الجلد الميت يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في خشونة البشرة وتراكم الأوساخ.

تنشيط الدورة الدموية التقشير يعزز تدفق الدم إلى البشرة، مما يساهم في تجديد الخلايا وجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

تفتيح البشرة تقشير البشرة يساعد في توحيد لونها والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

ترطيب البشرة يساعد التقشير على تحسين امتصاص المرطبات مما يجعل البشرة أكثر نعومة.

المكونات اللازمة لتحضير وصفة تقشير

وتبييض اليدين والقدمين

ملعقة كبيرة من السكر البني.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.(للتبييض).

1 ملعقة صغيرة من العسل(لترطيب البشرة).

طريقة تحضير الوصفة