انت الأن تتابع خبر "عاوز تفقد الوزن من غير ما تحس وانت كمان بتشري المايه تعالي واقولك الطريقة!"....تناول المياة بهذه الطريقة كل يوم يحول الماء الى مادة حارقة للدهون تخسرك الوزن بسهوله!!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتبط عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية فضلاً عن مشاكل صحية أخرى عديدة. يعتقد الكثيرون أن شرب القهوة والشاي يمكن أن يعوض الجفاف، ولكن على العكس، يمكن أن تساهم هذه المشروبات في تفاقم الحالة نظرًا لاحتوائها على الكافيين الذي يعمل كمدر للبول.

فوائد شرب الماء الدافئ على الريق لصحة الجسم

وفقًا للأطباء وخبراء التغذية، فإن شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة له فوائد صحية عديدة، حيث يساعد على تعزيز وظائف الجسم وتحسين حالته العامة فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لهذه العادة الصحية:

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

عملية التمثيل الغذائي هي العملية التي يحول فيها الجسم الطعام إلى طاقة لاستخدامه في وظائف الجسم المختلفة ويمكن أن تؤثر هذه العملية على سرعة اكتساب الوزن أو خسارته إذ أن شرب الماء الدافئ يمكن أن يعزز هذه العملية مؤقتًا ويساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، ما يعزز من فقدان الوزن بشكل فعّال.

تحسين الدورة الدموية

شرب الماء الدافئ على الريق يعزز من الدورة الدموية ويحسن تدفق الدم في الجسم يساعد ذلك على توسيع الأوعية الدموية بشكل طبيعي مما يسهم في تحسين مستوى ضغط الدم، ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاعه.

تحسين عملية الهضم