انت الأن تتابع خبر وصفة هتخلي العجوزة صبية.. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة وهتندهشي لما تشوفي النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على شكل جميل وجذاب، ويميل الكثيرون إلى استخدام منتجات تجارية باهظة الثمن قد لا تحقق ما يتوقعونه لكن يمكن أن تكون الحلول الطبيعية بديلا فعالا وأقل تكلفة من بين هذه الحلول، تعتبر وصفة الفازلين والقرنفل إحدى الخيارات الفريدة لما توفره من فوائد فوائد صحة وإشراقة طبيعية للبشرة بدون استخدام مواد كيميائية.

فوائد الفازلين والقرنفل

تجمع مزيج الفازلين والقرنفل بين فعالية الترطيب والتفتيح يقوم الفازلين بتغذية وترطيب البشرة بعمق، بينما تحتوي هذه الوصفة الطبيعية على مضادات الأكسدة والزيوت الأساسية، مما يساعد في تفتيح البقع الداكنة ويمنح البشرة لمسة طبيعية من الإشراق كما تعزز هذه الوصفة تجديد الخلايا وتساهم في جعل البشرة أكثر نعومة وإشراقا.

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

وبضع قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير