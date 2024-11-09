علاج نهائي يخلصك من السعال الحاد والجاف الكحة البلغم الرشح من أول استعمال فقط تناول مغلي من هذه البذور

انت الأن تتابع خبر علاج نهائي يخلصك من السعال الحاد والجاف الكحة البلغم الرشح من أول استعمال فقط تناول مغلي من هذه البذو

والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تعاني من السعال الحاد والجاف أو البلغم والرشح، يمكنك تجربة علاج طبيعي باستخدام مغلي بذور مفيدة ومغذية تساعد في تهدئة الجهاز التنفسي وتقليل الأعراض بشكل سريع إليك طريقة استخدام هذه الوصفة الفعالة:

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الشمر

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون

ملعقة صغيرة من بذور الحبة السوداء (حبة البركة)

كوب ماء

طريقة التحضير:

غلي البذور: في وعاء، أضف الماء مع بذور الشمر واليانسون والحبة السوداء.

التسخين: اغلي المزيج لمدة 5-10 دقائق، ثم اتركه يهدأ قليلاً.

التصفية: صفي المزيج بعد الغلي واتركه ليبرد قليلاً ليصبح جاهزًا للشرب.

طريقة الاستخدام:

تناول كوبًا من هذا المشروب دافئًا مرتين في اليوم؛ صباحاً ومساءً سيساعد هذا المشروب على تهدئة السعال والتخلص من البلغم وتخفيف أعراض الرشح من أول استعمال.

فوائد المكونات: