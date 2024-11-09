انت الأن تتابع خبر "هتندمي انك مكنتيش تعرفيه"...!! خلطة كريم بانثينول والنشا لوجه مشرق خالي من البقع وبياض مثل الثلج ...هيخليكي زي العسل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من الفتيات والسيدات إلى تفتيح بشرة الوجه، وفي سعيهم لذلك قد يلجأن إلى استخدام منتجات تجميل تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة للبشرة لذلك، من الأفضل اللجوء إلى حلول طبيعية وآمنة واحدة من هذه الحلول الفعالة هي خلطة كريم بانثينول والنشا، التي أثبتت فعاليتها في عالم التجميل هذه الخلطة تعمل على تحسين مظهر البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، كما تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الجلد، مما يمنح الوجه إشراقة وجمالاً.

يعتبر كريم بانثينول من المكونات الأساسية في هذه الخلطة، حيث يعمل على ترطيب البشرة وتجديدها، كما يساعد في إزالة الخلايا الميتة والتخلص من القشور الداكنة التي قد تسبب اسمرار الوجه سنقدم لكِ في هذا المقال طريقة تحضير هذه الخلطة السحرية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وآمنة لجميع أنواع البشرة.

خلطة كريم بانثينول والنشا لتفتيح الوجه

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة وآمنة للتخلص من اسمرار الوجه، فإن هذه الخلطة هي الحل المثالي فهي تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بشكل ملحوظ من أول استخدام، كما أنها تساعد في ترطيب الوجه وإزالة البقع الداكنة والكلف دون التسبب بأي آثار جانبية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

قطعة من القطن

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، امزجي كريم البانثينول مع النشا وعصير الليمون جيداً حتى تحصلي على خليط ذو قوام كريمي.

نظفي وجهكِ باستخدام قطعة قطن مبللة بماء الورد لتهيئة البشرة لاستقبال الخلطة.

ضعي المزيج على وجهكِ بحركات دائرية حتى يمتصه الجلد بالكامل.

اتركي الخلطة على وجهك لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي وجهك بالماء البارد.

جففي وجهكِ بلطف ثم امسحيه مرة أخرى بقطعة قطن مبللة بماء الورد لإغلاق المسام.

فوائد الخلطة:

تعتبر هذه الخلطة من الحلول الفعالة والمناسبة لجميع أنواع البشرة. كريم بانثينول والنشا يعملان معًا على تحسين صحة البشرة بفضل خصائصهما الفريدة النشا يعالج الالتهابات الجلدية ويزيل الكلف، بينما البانثينول يرطب البشرة بعمق ويحفز تجديد خلايا الجلد. كما أن هذه الخلطة تحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة، مثل أشعة الشمس.

في الختام،