انت الأن تتابع خبر لو انتي عروسة جديدة احذري هذا النوع من العسل يقلل من فرص الحمل ويقلل من الخصوبة عند الرجال..اكتشفيها الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل البعض، خاصة متبعي الحميات الغذائية ومرضى السكري، استخدام العسل الأبيض كبديل صحي للسكر، نظرا لاعتقادهم أن العسل يمكن أن يقي من الأضرار الناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومع ذلك، هناك تحذيرات طبية من الاعتماد على العسل كبديل آمن وصحي للسكر، كما أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي

أنواع العسل المتداولة في مصر

في مداخلة هاتفية على قناة “النهار”، أكد الدكتور مجدي نزيه أن أنواع العسل المتداولة في مصر ليست العسل النقي الذي يوفر فوائد صحية حقيقية، وإنما هي غالبا مجرد سكريات جلوكوز وفركتوز، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم عند استهلاكها بكميات كبيرة وأوضح أن العسل الطبيعي الذي يحتوي على “الشفاء للناس” هو العسل الذي يتغذى النحل فيه على النباتات البرية الطبيعية التي لم يتم التدخل البشري في زراعتها لكن هذه الأنواع النادرة من العسل غير متوفرة حاليا في الأسواق المصرية

عسل البرسيم

وفي هذا السياق، يشار إلى نوع خاص من العسل وهو عسل البرسيم، الذي يعتبر من أكفأ الأنواع من الناحية الغذائية، حيث يتغذى النحل الذي ينتج هذا العسل على زهرة البرسيم وتفرز هذه الزهرة هرمون البرولاكتين، المعروف بهرمون الإرضاع، الذي يعتقد أنه يؤثر سلبا على خصوبة الرجال وقد يؤخر فرص الحمل، ولكنه في المقابل مفيد للمرضعات إذ يساعد على زيادة إنتاج الحليب

دورا هاما في زيادة إنتاجية الحليب