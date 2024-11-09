"كل الي هيشوفك هيسألك عن سر جمالك!"...طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت بمكونات طبيعية أحلى من الكوافير بكتير!!!!؟

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر في المنزل يمكن أن يكون تجربة ممتعة وآمنة إذا اخترتِ استخدام مكونات طبيعية مع اقتراب عيد الفطر قد ترغب الكثير من الفتيات في تغيير لون شعرهن للحصول على نيولوك جديد ومع ارتفاع أسعار الصبغات في صالونات التجميل، أصبح من الأفضل اللجوء إلى بدائل طبيعية وصحية. في هذا المقال،

سنقدم لك طريقة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح باستخدام مكونات طبيعية ودون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة.

صبغ الشعر في المنزل: كيفية الحصول على لون بني فاتح طبيعي

مكونات الصبغة الطبيعية للحصول على لون بني فاتح:

لتحضير صبغة الشعر الطبيعية باللون البني الفاتح، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– 4 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية

– ملعقة كبيرة من الكركك

– كوب من الماء الساخن

– 3 ملاعق من البابونج

خطوات تحضير الصبغة الطبيعية:

– قبل البدء في عملية صبغ الشعر، من الضروري غسل شعرك جيدًا بالشامبو والماء للتخلص من أي زيوت أو كريمات قد تمنع امتصاص الصبغة. تأكدي من أن شعرك جاف تمامًا بعد غسله.

خلط المكونات

– في وعاء مناسب، قومي بخلط الحناء الكركم و البابونج جيدًا اخلطيهم حتى تتجانس المكونات تمامًا.

إضافة الماء الساخن

– أضيفي الماء الساخن تدريجيًا إلى الخليط، وقلبي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة وذات قوام كريمي ناعم.

ترك الخليط ليتفاعل

– اتركي الخليط ليبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا. هذا يسمح للمكونات بالتفاعل مع بعضها البعض بشكل أفضل.

تطبيق الصبغة على الشعر

– باستخدام فرشاة صبغة أو يديكِ (مقيدة بالقفازات)، قومي بتطبيق الخليط على شعرك بالتساوي من الجذور حتى الأطراف تأكدي من تغطية جميع الشعر.

تغطية الشعر

– غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو كيس استحمام لحمايته من الجفاف وللمساعدة في تثبيت الصبغة بشكل أفضل.

انتظار مدة الصبغة

– اتركي الصبغة على شعرك لمدة 2-3 ساعات أو حتى تحصلي على درجة اللون البني الفاتح التي ترغبين بها.

غسل الشعر