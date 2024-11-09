انت الأن تتابع خبر "الكولاجين المعجزة اللي هيرجعلك شبابك من تاني"...!! وصفة لبان الدكر والنشا لبشرة أفتح وأكثر نضارة بدون تصبغات هتخليكي بدر منور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكِ اليوم وصفة طبيعية فعالة وسهلة لتفتيح البشرة، وهي كريم لبان الدكر والنشا هذه الوصفة تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة من أول استخدام، حيث يحتوي لبان الدكر على فيتامين A، B12، والزنك، وهي عناصر تعمل على ترطيب البشرة وإعطائها النضارة أما النشا، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

كريم النشا ولبان الدكر

المكونات:

2 ملعقة من مسحوق لبان الدكر

2 ملعقة من النشا

3 ملاعق من عصير الليمون

2 ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي مسحوق لبان الدكر مع النشا جيدًا.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون إلى المزيج حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

احفظي الخليط في الثلاجة لاستخدامه لاحقًا.

قومي بتطبيقه على وجهكِ يومًا بعد يوم واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

كريم لبان الدكر والنشا للبشرة الحساسة

إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة، يمكنكِ تحضير كريم لبان الدكر والنشا مع ماء الورد للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونعومة. إضافة ماء الورد يساعد في ترطيب البشرة، بينما يعزز زيت جوز الهند تجديد الخلايا وتحفيزها.

المكونات:

1 ملعقة من مسحوق لبان الدكر

1 ملعقة من النشا

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلين على خليط كريمي.

يمكنكِ استخدامه بشكل يومي للحصول على بشرة نقية ومتوهجة.

فوائد لبان الدكر والنشا للبشرة لبان الدكر يحتوي على فيتامين A الذي يساعد في تجديد الخلايا والتقليل من تهيج البشرة الناتج عن الشمس.