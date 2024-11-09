انت الأن تتابع خبر للحصول على بشرة نضرة .. إليكي طريقة عمل غسول الصبار في المنزل بأقل التكاليف !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة من الأماكن التي يجب أن يتم الاعتناء بها جيدا من جانب المرأة حتى تظهر بالشكل الذي يليق بها فالجلد من أكثر الأعضاء في جسم الإنسان ويحتاج إلى رعاية دائمة من خلال استعمال بعض العناصر التي تساعد في الحفاظ على البشرة نضرة ولامعة بشكل طبيعي وهو الأمر الذي يحتاج مع إلى وجود تنظيف دائم للبشرة من خلال استعمال غسول البشرة والذي من الممكن ـأن يتم تحضيره في المنزل وهو الأمر الذي سوف نعمل على شرحه من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من المقال كما يلي

مكونات عمل غسول جل الصبار في المنزل

4 ملعقة من جل الصبار.

ملعقتين ونصف من الصابون الأسباني.

ملعقتين ونصف من شمع الجوجوبا.

ملعقة ونصف من الطين الأبيض.

قطرتين من زيت اللافندر.

زجاجة بلاستيك.

طريقة التحضير