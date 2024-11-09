انت الأن تتابع خبر هتختفي في دقيقتين.. وصفة سحرية للتخلص من آلام الأسنان بمكونات طبيعية 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - آلام الأسنان واحدة من أقوى الآلام التي نتعرض لها فهي من الأمور التي تسبب الكثير من القلق والإزعاج للأشخاص المصابين بها، ولاسيما أنها آلام متكررة تحتاج وقتا طويلا لعلاجها، كما أن اللجوء للمسكنات طوال الوقت يضر بالجسم، لكن ربما يجهل الكثير منا أن هناك بعض العلاجات المنزلية تساعد في التخفيف من ألم الأسنان بشكل مؤقت، وذلك لحين أن يختفي من تلقاء نفسه أو لحين ذهاب الفرد إلى طبيب الأسنان من أجل تحديد سبب المشكلة وعلاجها. فاليوم نقدم لكم وصفة سحرية سوف تخلصك من آلام الأسنان خلال دقيقتين.

وصفة طبيعية للتخلص من ألم الأسنان

تتكون هذه الوصفة من عنصرين هما:

نصف ملعقة من بودرة القرنفل

نصف ملعقة من زيت جوز الهند الخام

طريقة التحضير

وتجهز الوصفة من خلال خلط كل من بودرة القرنفل مع زيت جوز الهند جيدا، حتى يصبح المزيج كالعجين أو اللبان.

ثم يُضاف على مكان الألم لمدة دقيقتين.

ويستخدم كل من القرنفل والزيت المستخرج منه في علاج ألم الأسنان منذ زمن بعيد، حيث إن لهما قدرة على تخدير موضع الألم والتقليل من حدة الالتهاب بشكل سريع جدًا، كما أن هذا الخليط به خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على محاربة العدوى التي يمكن أن تصيب كل من الأسنان واللثة. فضلا على ذلك يحتوي على مضادات أكسدة، لذا يخفف ألم الأسنان.

الثوم

يعد الثوم من الخيارات الطبيعية شائعة الاستخدام للتخفيف من ألم الأسنان، فهو يمتلك قدرة على مكافحة العديد من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تتسبب آلام الأسنان، بما فيها البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. ويتم ذلك من خلال مضغ فص من الثوم مباشرة، وذلك بالقرب من السن المصاب بالألم، أو من خلال هرس بعض فصوص الثوم وخلطها مع كمية بسيطة من الملح ومن ثم تطبيق المزيج على السن المصاب باستخدام قطعة من القطن.

النعناع