انت الأن تتابع خبر "ابهريهم بجمالك وحلاوتك".. هاتي علبة كريم فريند لافلي من الصيدلية واستخدميها بالطريقة دي لمدة يومين وشوفي المعجزات.. سحر ضاع عمرك من غيره!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم فريند لافلي من أشهر الكريمات التي يمكن العثور عليها في الصيدليات، والتي يتميز بتركيبته الفعّالة التي تساعد في العناية بالبشرة ومنحها نعومة وإشراقة فيحرص العديد من الأشخاص على استخدامه يومياً، خاصة لأولئك الذين يعانون من جفاف البشرة أو يبحثون عن حل لترطيب دائم.

مكونات كريم فريند لافلي

يحتوي كريم فريند لافلي على مجموعة من المكونات التي تعمل بشكل فعّال لترطيب البشرة وتغذيتها،

ومنها:

الفيتامينات: مثل فيتامين E، الذي يساهم في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من التلف الناتج عن العوامل البيئية.

مثل فيتامين E، الذي يساهم في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من التلف الناتج عن العوامل البيئية. الزيوت الطبيعية: تعمل هذه الزيوت على منح البشرة الترطيب العميق وتساعد في الحفاظ على نضارتها.

تعمل هذه الزيوت على منح البشرة الترطيب العميق وتساعد في الحفاظ على نضارتها. المكونات المهدئة: التي تساعد على تهدئة البشرة الجافة أو المتهيجة.

التي تساعد على تهدئة البشرة الجافة أو المتهيجة. فوائد كريم فريند لافلي للبشرة

ترطيب فائق: يعمل كريم فريند لافلي على تزويد البشرة بترطيب عميق يدوم طويلاً.

يعمل كريم فريند لافلي على تزويد البشرة بترطيب عميق يدوم طويلاً. تنعيم البشرة: يساهم الكريم في تقليل خشونة الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة.

يساهم الكريم في تقليل خشونة الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة. تحسين مرونة البشرة: بفضل احتوائه على مكونات تساعد في تحسين مرونة الجلد.

بفضل احتوائه على مكونات تساعد في تحسين مرونة الجلد. تفتيح البشرة: من خلال الاستخدام المنتظم، يساعد الكريم على توحيد لون البشرة، مما يجعله مثاليًا للمناطق الداكنة مثل الأكواع والركب.

طريقة استخدام كريم فريند لافلي لمدة يومين

لتحقيق أفضل النتائج باستخدام كريم فريند لافلي،

يجب اتباع الطريقة الصحيحة التي تضمن استجابة البشرة المثالية:

الخطوة الأولى: تنظيف البشرة

قبل تطبيق الكريم، تأكدي من تنظيف بشرتك جيداً باستخدام ماء دافئ وغسول مناسب لنوع بشرتك. سيساعد ذلك في إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يتيح للكريم أن يمتص بسهولة.

الخطوة الثانية: تطبيق الكريم

ضعي كمية معتدلة من كريم فريند لافلي على بشرتك (مثل الوجه أو اليدين أو المناطق الجافة) ودلكيها برفق باستخدام أطراف أصابعك.

احرصي على تدليك الكريم بحركات دائرية لزيادة امتصاصه، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافاً.

الخطوة الثالثة: التكرار مرتين يومياً

للحصول على نتائج مدهشة خلال يومين، استخدمي الكريم صباحاً ومساءً بعد تنظيف البشرة. ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في نعومة وترطيب بشرتك.

الخطوة الرابعة: الاستمرار في الاستخدام

من الأفضل الاستمرار في استخدام الكريم

بعد اليومين للحصول على نتائج مستدامة ويمكن تكثيف الاستخدام في الأيام الباردة أو عند التعرض للهواء الجاف بشكل مستمر.

نتائج الاستخدام لمدة يومين

من خلال تطبيق كريم فريند لافلي بالطريقة السابقة لمدة يومين فقط، ستلاحظين:

ترطيب مكثف: ستشعرين بأن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وحيوية.

ستشعرين بأن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وحيوية. تحسين ملمس البشرة: حيث أن الكريم يساعد في تقليل خشونة البشرة وجفافها.

حيث أن الكريم يساعد في تقليل خشونة البشرة وجفافها. شراقة واضحة: ستلاحظين توهجًا طبيعيًا لبشرتك، خاصة إذا كنتِ تستخدمينه على المناطق الداكنة.

نصائح إضافية لاستخدام كريم فريند لافلي

تجنبي استخدام الكريم إذا كانت بشرتك تعاني من حساسية تجاه بعض المكونات.