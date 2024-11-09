انت الأن تتابع خبر "جوزك هيموت فيكي".. ضعي زيت الزيتون على القرنفل كل يوم بهذه الطريقة واحصلي على نتائج رائعة في يومين فقط .. سحر هيغير حياتك كلها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تزايد الإقبال عليها مؤخرًا، خاصة في مجال العناية بالشعر و يمتاز كل من زيت الزيتون والقرنفل بخصائصهما الصحية والتجميلية، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا لمن يسعى للحصول على شعر صحي ولامع وفي هذا المقال، نستعرض كيفية إعداد هذه الوصفة، بالإضافة إلى فوائدها.

كيفية تحضير الوصفة

لتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحضير القرنفل: قم بطحن حبات القرنفل المحمصة حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا.

إضافة زيت الزيتون: أضف 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى مسحوق القرنفل.

الخلط: امزج المكونات جيدًا في وعاء مناسب.

التخزين: غطِّ الوعاء بإحكام واتركه في مكان مظلم بعيدًا عن الشمس لمدة 7 أيام تقريبًا.

التصفية: بعد انتهاء المدة، قم بتصفية الزيت جيدًا لإزالة أي شوائب.

الاستخدام: استخدم الخليط لتدليك فروة الرأس وجذور الشعر بلطف. اتركه لبضع ساعات ثم اغسل شعرك كالمعتاد.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

تتمتع هذه الوصفة بفوائد عديدة تعود بالنفع على الشعر وفروة الرأس: