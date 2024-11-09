انت الأن تتابع خبر مشروب جبار.. مشروب طبيعي يخلصك من الأملاح في جسمك عند تناوله يوميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من المواطنين عن زيادة الأملاح في الجسم، لذلك يسعى الكثير لعلاج الأملاح من خلال تناول المشروبات التي تعمل على خفض نسبة الأملاح في الجسم واتباع نظام غذائي صحي مع بعض النصائح التي تجعلك تتجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح لتجنب الأمراض الخطيرة المتعلقة بالملح مثل حصى البول، لذلك يتساءل الكثير عن كيفية التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم.

مشروب الكرفس والبقدونس

تم اكتشاف مشروب رائع من خلال استخدام الكرفس والبقدونس سواء إدخاله في النظام الغذائي أو عمل عصير رائع ومكوناته كالتالي:

سوف تحتاج إلى 5 عود من الكرفس.

مع 5 عود بقدونس مع 2 ليمونة حجم متوسط.

ربع كوب من العسل مع لتر من الماء.

عليك وضع جميع المكونات في الخلاط ثم خفقها جيداً حتى التجانس ثم تصفية الخليط ويتم تحليته بالعسل في النهاية ويقدم بارداً.

أهم النصائح لتقليل نسبة الأملاح في الجسم

تعرف على أهم النصائح التي تساعدك في تقليل نسبة الأملاح في الجسم وتجنب الأمراض الناتجة عن وجود أملاح في الجسم وهي كالتالي: