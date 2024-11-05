انت الأن تتابع خبر جوزك هيدوب فيكي دوب من جمالك!!.. وصفة الطحينة لتبييض الوجه واليدين بعد اول استخدام… هتشوفي اللي عمرك مشوفتيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص العديد من السيدات على تحقيق بشرة نضرة ومشرقة، ويلجأن إلى استخدام الكريمات الطبيعية لتفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة التي قد تظهر لأسباب متعددة، مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس أو التغيرات الهرمونية، ومن بين المواد الطبيعية التي تبرز في العناية بالبشرة، نجد الطحينة، التي تتميز بفوائدها المتعددة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وفي هذا المقال، سنتعرف على وصفة الطحينة السهلة لتحضيرها منزلياً، وكيفية استخدامها لتحسين مظهر البشرة.

فوائد الطحينة للبشرة

تعد الطحينة مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة، مما يجعلها خياراً مثالياً لترطيب البشرة، وتعمل الزيوت الطبيعية الموجودة في الطحينة على التغلغل بعمق داخل طبقات الجلد، مما يساهم في تغذيته وزيادة نضارته، علاوة على ذلك، تحتوي الطحينة على مضادات أكسدة فعالة، تساعد بشكل ملحوظ في توحيد لون البشرة وتعزيز إشراقها.

وصفة الطحينة لتفتيح البشرة واليدين

لتحضير ماسك الطحينة الطبيعي لتفتيح الوجه واليدين، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير