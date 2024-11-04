انت الأن تتابع خبر "هتبقي احلي من ياسمين صبري".. استخدمي وصفة البنجر والنشا السحرية بهذه الطريقة لمدة 3 أيام وشوفي المعجزة .. وشك هيتحول 180 درجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة جزءاً أساسياً من روتين الجمال اليومي، والبحث عن الوصفات الطبيعية الفعالة يعد هدفاً للكثيرين ومن بين هذه الوصفات، تبرز وصفة البنجر والنشا كحل سحري لتحسين مظهر البشرة وإضفاء النضارة والشباب عليها ففي هذا المقال، سنستعرض كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة على مدار ثلاثة أيام، فضلاً عن فوائدها.

المكونات:

نصف كوب من عصير البنجر الطازج: يُفضل عصر البنجر في المنزل للحصول على أفضل النتائج.

ملعقتان كبيرتان من النشا: يساعد النشا في تثبيت الوصفة وزيادة فعاليتها.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري): يمنح البشرة إشراقة ويعزز من خصائص الوصفة.

فوائد البنجر للبشرة:

ترطيب البشرة: يحتوي البنجر على نسبة عالية من الماء مما يساعد في ترطيب البشرة.

غني بالفيتامينات: يحتوي على فيتامينات A وC، التي تساهم في تحسين مظهر البشرة.

مضادات الأكسدة: تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر في مكافحة علامات الشيخوخة.

فوائد النشا للبشرة:

تضييق المسام: يعمل النشا على تقليص حجم المسام الواسعة.

تفتيح البشرة: يساعد على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.

امتصاص الزيوت: يُعتبر النشا مكوناً مثالياً للحد من اللمعان الزائد لدى أصحاب البشرة الدهنية.

طريقة التحضير:

تحضير المزيج:

اخلط عصير البنجر مع النشا جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس. يمكنك إضافة عصير الليمون إذا كنت ترغب في تعزيز الفوائد.

تطبيق المزيج:

اغسل وجهك جيدًا بالماء والصابون ثم جففه برفق.

استخدم فرشاة أو أصابعك لوضع المزيج على وجهك، مع تجنب منطقة العينين.

اتركه لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف.

غسل الوجه: