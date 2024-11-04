انت الأن تتابع خبر ده طلع كنز واحنا منعرفش.. لماذا لا يجب علينا رمي «فتلة الشاي» المستعملة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات التي تحظى بشعبية واسعة بفضل فوائده المتعددة، ولا أحد يستغني عنه، خاصة بعد إفطار الصائمين عند أذان المغرب، ولكن، هل لأكياس الشاي المستعملة، المعروفة بـ”الفتلة”، فوائد تستحق عدم التخلص منها؟ وفقًا لتقرير موقع “تيبس آند تريكس”، قد تتفاجأ بأن لأكياس الشاي المستعملة استخدامات مفيدة، مما يجعل من الصعب رميها بعد الاستعمال.

فوائد لا تتوقعها لـ«فتلة الشاي»

وفيما يلي بعض الفوائد الغير متوقعة لفتلة الشاي المستعملة: