انت الأن تتابع خبر ده طلع كنز واحنا منعرفش.. لماذا لا يجب علينا رمي «فتلة الشاي» المستعملة؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات التي تحظى بشعبية واسعة بفضل فوائده المتعددة، ولا أحد يستغني عنه، خاصة بعد إفطار الصائمين عند أذان المغرب، ولكن، هل لأكياس الشاي المستعملة، المعروفة بـ”الفتلة”، فوائد تستحق عدم التخلص منها؟ وفقًا لتقرير موقع “تيبس آند تريكس”، قد تتفاجأ بأن لأكياس الشاي المستعملة استخدامات مفيدة، مما يجعل من الصعب رميها بعد الاستعمال.
فوائد لا تتوقعها لـ«فتلة الشاي»
وفيما يلي بعض الفوائد الغير متوقعة لفتلة الشاي المستعملة:
- يمكن دفن أكياس الشاي المستعملة في التربة لتقديم فوائد مذهلة للزراعة، إذ تعمل هذه الأكياس بعد تحللها في التربة على تحسين بنية التربة وزيادة كفاءتها، وذلك بفضل المواد العضوية التي تحتوي عليها.
- تساهم أكياس الشاي المستعملة في خلق بيئة صحية في التربة للنباتات، وذلك بفضل الألياف النباتية التي تتحلل مع مرور الوقت، كما أن هذه الأكياس تبعد بعض الكائنات الضارة عن النباتات
- يمكن استخدام أكياس الشاي المستعملة لإزالة الروائح باليدين، مثل رائحة البصل والثوم، كل ما عليك فعله هو فرك اليدين بكيس الشاي المستعمل لتختفي الروائح، ولإزالة الروائح الكريهة في الأماكن المغلقة، يمكن وضع أكياس الشاي في الثلاجة أو في طفايات السجائر؛ فهي تساعد على امتصاص الروائح وتخفيفها بشكل ملحوظ.
- تعد أكياس الشاي المستعملة فعالة في تلميع وتنظيف الأسطح الزجاجية، مثل زجاج السيارات والمرايا، حيث تحتوي أكياس الشاي على مواد تساعد في إزالة الزيوت والشحوم بفعالية، مما يجعلها خياراً مناسباً لتنظيف الأسطح الزجاجية وإضفاء لمعان عليها.
- يمكن استخدام أكياس الشاي المستعملة للنخلص من بعض الآفات المنزلية، خاصة القوارض، حيث إن رائحة الشاي المغلي غير محببة للقوارض، لذا يكفي وضع كيس شاي مستعمل في المناطق التي يخشى أن تدخلها الفئران أو الحشرات، للمساعدة في إبعادها.