انت الأن تتابع خبر اشتريه من الصيدلية.. كريم مفعوله كالسحر لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الغامقة في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات على الحصول على بشرة ناصعة البياض خالية من التجاعيد والتخلص من البقع وخطوط الوجه وهناك الكثير من الكريمات التي تساعد على ذلك والتي يمكن شرائها من الصيدلية بأقل سعر ومن أشهر تلك الكريمات كريم بانثينول المرطب القوي الذي يساعد في ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه المزعجة والتخلص من الهالات السوداء الموجودة في البشرة وسوف نشرح طريقة استخدامه على البشرة بأسهل الطرق وأقل الإمكانيات المتوفرة في المنزل كما سنتناول أهمية كريم بانثينول خلال هذا المقال بالتفصيل.

طريقة استخدام كريم بانثينول

توجد طرق عديدة لاستخدام كريم بانثينول على البشرة سوف نوضح ابسطها خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من مكون الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نقطتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من كريم بانثينول المرطب مع إضافة ملعقة صغيرة من مكون الزبادي مع تقليب المكونين معًا.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الخميرة ونقلب المحتويات السابقة جيدًا.

نقوم بوضع نقطتين من ماء الورد ونخلط جميع المكونات معًا حتى تصبح متجانسة.

نقوم بفرد تلك المكونات على البشرة ونتركها مت ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف الوجه جيدًا وبهذه الطريقة نحصل على بشرة ناعمة وخالية من أي شوائب.

يمكن تكرار استخدامه يوميًا أو مرتين فيالاسبوع للحصول على نتيجة مرضية خلال شهر واحد.

أهمية كريم بانثينول

يعتبر كريم بانثينول من الكريمات المهمة التي تعطي البشرة نقاء وصفاء مميز للبشرة وسوف نتناول أهمية كريم بانثينول خلال تلك السطور