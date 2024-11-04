عشبة ب 10 جنيه... تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!!

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رياض - احمد صلاح - هناك مجموعة من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين، يمكن أن تسهم التغييرات الغذائية في تقليل الالتهاب،

خلال الأشهر الباردة، يعاني مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلها يعتبر التهاب المفاصل مرضًا مزمنًا يؤثر على ملايين الأشخاص، وينتج عن التهاب أو تورم أو تصلب في المفاصل.

هناك مجموعة من الأعشاب التي يمكن أن تساهم في تخفيف الألم وإدارة التهاب المفاصل حيث نشرت أخصائية التغذية لوفينيت باترا معلومات حول الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل، مشيرةً في تعليقها إلى أن التهاب المفاصل هو حالة مزمنة تؤثر على أكثر من 180 مليون شخص حول العالم.

وفقًا لأخصائي التغذية، يعتبر هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي الشكلين الرئيسيين من التهاب المفاصل، حيث يسببان آلامًا شديدة في المفاصل ويؤثران سلبًا على جودة الحياة.

إن التعايش مع التهاب المفاصل وتحمل التورم والألم ليس بالأمر السهل فالتقييد في الحركة والألم الشديد يمكن أن يجعل المهام اليومية صعبة للغاية على مرضى التهاب المفاصل لكن لحسن الحظ، يمكن أن تساهم التغييرات الغذائية بشكل كبير في تقليل الالتهاب ومساعدة المرضى في إدارة حالتهم وقد شارك الخبير قائمة من خمسة أعشاب أو مكونات يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق.