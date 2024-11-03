«كتير مننا حاولو يفهموها بس غلبو»... عشبة عجيبة تشرح القلب من مفعولها اللي هيعملك ذهول ودهشة!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الصحي والناعم من أبرز علامات جمال المرأة، حيث يعزز من جاذبيتها وثقتها بنفسها تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لتغذية الشعر والحصول على مظهر جميل دون الاعتماد على المنتجات الكيميائية الضارة واحدة من هذه الوصفات الفعالة هي كريم السدر والزبادي.

فوائد كريم السدر والزبادي للشعر

الشعر الصحي والناعم: كريم السدر والزبادي كحل طبيعي

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر أو تبحثين عن طريقة لتكثيفه وإطالته، فإن ماسك السدر والزبادي هو الحل المثالي. فهو يعمل على:

– تكثيف الشعر وزيادة طوله.

– تحسين نعومته ومعالجة التقصف.

– إضافة اللمعان وحماية الشعر من الجفاف.

– تقليل الحكة في فروة الرأس.

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– كوب ممتلئ من الزبادي.

– كوب من الماء الفاتر.

– ملعقتان كبيرتان من بودرة السدر.

طريقة التحضير

1. ابدأي بإضافة بودرة السدر إلى الماء الفاتر، وقلبيها جيدًا حتى تذوب تمامًا.

2. أضيفي الزبادي واخلطي المكونات حتى يتكون قوام متجانس.

3. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لزيادة الترطيب، خاصةً إذا كان الشعر جافًا.

طريقة الاستخدام

قبل تطبيق الماسك على الشعر، ينصح بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من فروة الرأس إذا لم تظهر أي أعراض مثل الحكة أو الاحمرار،

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