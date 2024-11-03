انت الأن تتابع خبر «اليك افضل الوصفات التي تقضي علي قشرة الشعر»....وصفة جهنمية جبارة للتخلص من قشرة الشعر نهائياً خلال 30 دقيقة ودون الحاجة للكيماويات!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قشرة الشعر من المشاكل الشائعة التي تؤثر على الكثير من الأشخاص، وتسبب إحراجًا وعدم ثقة بالنفس إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من قشرة الشعر وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج

وصفات طبيعية لمكافحة قشرة الشعر

جل الصبار

يعتبر الصبار من أفضل الخيارات لمكافحة قشرة الشعر بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا لاستخراج الجل، قم بفتح أوراق النبات واستخراج الهلام، ثم ضع الجل برفق على فروة الرأس اتركه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسل شعرك بشامبو خفيف. يفضل تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

اللبن الرائب

يساعد اللبن الرائب في محاربة قشرة الشعر بشكل فعال ضع كمية من اللبن الرائب على فروة الرأس واتركه لمدة ساعة حتى يجف ثم اغسله باستخدام الشامبو مع تدليك لطيف لفروة الرأس كرر هذه العملية بانتظام للاستمتاع بشعر قوي وصحي.

خل التفاح

يمكن أن يكون خل التفاح مفيدًا في علاج قشرة الرأس أضف 3 ملاعق من خل التفاح إلى ماء الشطف بعد غسل الشعر بالشامبو، ثم دلك فروة الرأس برفق اتركه حتى يجف، ثم اشطفه بالماء الفاتر بعد 15 دقيقة هذه الطريقة تساعد أيضًا في إزالة الخلايا الميتة.

بذور الحلبة