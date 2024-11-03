انت الأن تتابع خبر في 10 أيام فقط هتنبهر !! تغلبت على الطب الحديث.. هذه العشبة البسيطة تحارب الكوليسترول في الدم وتقضي على حموضة المعدة وتقوي جهاز المناعة بشكل لا يصدق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم يتجه نحو نمط حياة صحي، تأتي الأبحاث الطبية الحديثة لتلقي الضوء على إحدى الثمار العجيبة التي يمكن أن تكون مفيدة جدا لصحتنا البروكلي المقوى، هذا النبات الأخضر، الذي ينتمي لعائلة القرنبيط، يتميز بمزايا صحية استثنائية قد تغير من مفهومنا للغذاء الصحي نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

هذه العشبة البسيطة تحارب الكوليسترول في الدم

كشفت الدراسات الأخيرة أن إدراج البروكلي المقوى في نظامنا الغذائي اليومي يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم بنسبة تصل إلى 6%، وقد أُجريت تجارب على مجموعة من المتطوعين، حيث تم إعطاؤهم 400 جرام من البروكلي المقوى أسبوعيا، وبعد 12 أسبوعا، أظهرت النتائج انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول السيئ، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب.

بروكلي “بينى فورت” خضار المستقبل

لقد قام فريق من العلماء بتطوير سلسلة من الخضراوات المقواة، بما في ذلك البروكلي، الذي يحتوي على ثلاثة أضعاف كمية عنصر “الجلوكورافنين” الطبيعي، يتم بيع هذه الخضراوات الآن تحت اسم “بينى فورت” في المتاجر الكبرى، يعزز هذا العنصر القدرة على تحويل السكريات والدهون إلى طاقة، مما يجعله عنصر مهم في السيطرة على مستويات الكوليسترول.

كيف يعمل “الجلوكورافنين”؟

يعتقد أن “الجلوكورافنين” يلعب دور محوري في تعزيز وظيفة مادة “رتون” المتواجدة في الميتوكوندريا، وهي مراكز الطاقة في الخلايا، وعندما يعمل “الجلوكورافنين” بكفاءة، فإنه يساعد على تحويل الدهون والسكريات إلى طاقة، مما يقلل من تراكمها في الجسم، وإذا حدث أي خلل في هذه العملية، قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون والسكر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اختيار صحي لجسمك