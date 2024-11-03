انت الأن تتابع خبر ازاى كانت غايبة عننا.. وصفات للتخلص من الجلد الميت 6 حيل طبيعية - جربي وهتدعيلي - والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشقق الكعبين وتراكم الجلد الميت من المشاكل الشائعة التي تؤثر على العديد من الأشخاص، مما يسبب مظهراً غير مرغوب فيه وأحياناً شعوراً بعدم الراحة غالباً ما تنجم هذه المشكلة عن جفاف الجلد ونقص الترطيب، بالإضافة إلى العوامل البيئية القاسية واستخدام الأحذية المفتوحة إليكِ ست وصفات طبيعية فعالة للتخلص من الجلد الميت وزيادة ليونة ولمعان كعبيكِ.

1. نقع القدمين وفركهما

املئي حوضاً بالماء الدافئ وانقعي قدميكِ لمدة 20 دقيقة استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة القدم لفرك الجلد الميت برفق هذه الطريقة فعالة في إزالة القشور السطحية من الكعبين.

2. منقوع عصير الليمون

صبي كمية من عصير الليمون في وعاء صغير لتغطية باطن قدميكِ يمكنكِ تخفيف العصير بالماء الدافئ إذا لزم الأمر انقعي قدميكِ لمدة عشر دقائق ثم اشطفيهما تجنبي استخدامه على أي جروح مفتوحة لتفادي الإحساس بالحرقة.

3. استخدام الخل

اخلطي أجزاء متساوية من الخل والماء الساخن في حوض، وانقعي قدميكِ لمدة 45 دقيقة بعد ذلك، افركيهما بحجر الخفاف يمكنكِ أيضاً نقع قدميكِ في خل التفاح النقي لمدة 15 دقيقة لتحقيق نتائج أفضل.

4. فرك قدميكِ بموز مهروس

استخدمي موزة ناضجة واهرسيها حتى تصبح عجينة ناعمة ضعي العجينة على قدميكِ واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها تأكدي من إبقاء قدميكِ مرتفعتين أثناء هذه العملية لتسهيل الشطف.

5. خلط عصير الليمون وزيت الزيتون والسكر البني