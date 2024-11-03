انت الأن تتابع خبر «موجوده في كل المنازل المصرية»... عشبة بسيطة تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة السنا، المعروفة بأصولها الصينية القديمة، تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي تعتبر هذه العشبة ملينًا طبيعيًا فعالًا بفضل احتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تلعب دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل الإمساك إليك أبرز فوائدها الصحية وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني بوابه الزهراء اهم فوائد هذه العشبة.

فوائد عشبة السنا الصحية

تليين البراز المتحجر

تساعد عشبة السنا في تليين البراز من خلال تعزيز امتصاص الأمعاء الغليظة للمزيد من الماء، مما يضيف رطوبة إلى البراز هذا يسهل مرور الفضلات عبر الأمعاء بسرعة وسلاسة.

معالجة الإمساك

تحتوي أوراق السنا على مركبات الجليكوسيدات التي تسبب تقلصات في الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة الحركة المعوية. يمكن أن تساعد هذه العشبة في التخلص من فضلات الطعام في غضون 6 إلى 12 ساعة فقط بعد تناول الوجبة.

دعم صحة القولون

تستخدم السنا في الطب التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، كما أنها تساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة تستخدم أيضًا كمطهر طبيعي قبل إجراء عمليات تنظير القولون أو جراحة القولون.

معالجة عسر الهضم

تعتبر السنا فعالة في تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم، مثل حرقة المعدة والغثيان والتجشؤ المستمر تساعد الأعشاب العطرية الموجودة فيها على تقليل تراكم الغازات المزعجة، مما يقلل من الانتفاخ.

المساهمة في فقدان الوزن